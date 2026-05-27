A Tunísia desembarca na Copa do Mundo de 2026 carregando a sua conhecida casca competitiva. As Águias de Cartago têm uma organização tática impecável, espírito de sacrifício e uma defesa que costuma dar dor de cabeça até para as maiores potências do planeta (como a França sentiu em 2022). O objetivo na América do Norte é gigantesco: transformar a regularidade em solo africano na tão sonhada vaga inédita no mata-mata.

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Para você conhecer a fundo a equipe tunisiana, o Lance! apresenta o guia completo para o Mundial.

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🌍 Cenário: como a Tunísia chega à Copa?

A Tunísia chega ao Mundial de 2026 em um momento de consolidação de seu estilo de jogo. Após a boa impressão deixada no Catar, onde bateram os franceses na fase de grupos, a seleção utilizou o ciclo para rejuvenescer setores específicos do elenco sem perder sua principal virtude: a solidez defensiva. Com uma campanha firme e muito pragmática nas eliminatórias africanas, a equipe chega ao torneio ciente de suas limitações, mas sabendo exatamente como amarrar o jogo e explorar os erros dos adversários para pontuar.

📈 Melhor campanha em Copas

A Tunísia ostenta uma marca incômoda: em suas seis participações anteriores em Mundiais (1978, 1998, 2002, 2006, 2018 e 2022), a seleção nunca conseguiu passar da fase de grupos. Portanto, alcançar a fase de 16 avos de final em 2026 seria um feito histórico e inédito para o futebol do país.

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Jogo entre Tunísia x Dinamarca durante a Copa do Mundo 2022. (Foto: AFP)

✨ Fato curioso: pioneirismo africano na história do torneio

Apesar de nunca ter passado da primeira fase, a Tunísia escreveu seu nome na história das Copas em 1978, na Argentina. Ao vencer o México por 3 a 1 na estreia daquele torneio, os tunisianos se tornaram a primeira seleção africana a vencer uma partida na história da Copa do Mundo, quebrando um enorme tabu e abrindo as portas para o respeito que o continente conquistou nas décadas seguintes.

⚡ O cara do time: Ellyes Skhiri

Com a ausência de velhos conhecidos da torcida, o posto de grande referência e líder intelectual da Tunísia pertence a Ellyes Skhiri. O meio-campista do Frankfurt é um dos atletas africanos mais consistentes e respeitados do futebol europeu (com longa passagem na Bundesliga).

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Skhiri é o clássico "camisa 5" moderno: dita o ritmo do jogo com passes precisos, tem um bom senso de posicionamento para desarmar e interceptar jogadas e esbanja inteligência tática para dar o equilíbrio que a defesa das Águias de Cartago tanto precisa.

👁️ Fique de olho: Elias Achouri

Se a seleção historicamente sofre para criar jogadas ofensivas, Elias Achouri surge como a grande esperança de um futebol mais vistoso. O habilidoso ponta-esquerda, que se destacou no futebol dinamarquês atuando pelo Copenhague (inclusive na Champions League), traz o drible, a velocidade e o improviso que faltavam ao ataque tunisiano. Ele é a principal válvula de escape para quebrar esquemas defensivos adversários na base da individualidade.

👨‍🏫 Quem é o treinador da Tunísia?

O comandante da seleção tunisiana é Sabri Lamouchi. Ex-jogador com passagens pela seleção francesa, Inter de Milão e Parma, o técnico de 54 anos assumiu o desafio de liderar a Tunísia em busca da inédita vaga no mata-mata. Velho conhecido do futebol africano, tendo comandado a Costa do Marfim na Copa de 2014, Lamouchi é famoso por priorizar a disciplina tática, a compactação defensiva e transições rápidas pelos lados do campo. Sua bagagem internacional é o trunfo da federação para dar o salto de competitividade que o país tanto busca em Mundiais.

📅 Agenda da Tunísia na fase de grupos

Suécia x Tunísia

⚽ Fase de grupos (Grupo F);

📅 14 de junho, domingo, às 22h (de Brasília);

🏟️ Estádio Azteca, Monterrey, MEX.

Tunísia x Japão

⚽ Fase de grupos (Grupo F);

📅 20 de junho, sábado, às 23h (de Brasília);

🏟️ Estádio Azteca, Monterrey, MEX.

Tunísia x Holanda

⚽ Fase de grupos (Grupo F);

📅 25 de junho, quinta-feira, às 20h (de Brasília);

🏟️ GEHA Field Stadium, Kansas City, EUA.

Estadio Azteca Mexico City, no México (Foto: Divulgação/ Fifa)

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