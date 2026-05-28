Convocado por Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo, Luiz Henrique se tornou um dos destaques da Seleção Brasileira. Por conta das boas atuações recentes, o atacante do Zenit se credencia para ocupar uma vaga na equipe titular. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o atleta lamentou as lesões de companheiros, mas afirmou que irá lutar para merecer uma vaga entre os onze iniciais.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Eu procuro sempre ajudar da melhor maneira possível, independentemente de começar jogando ou não. Infelizmente, meus companheiros tiveram lesões, algo que nenhum jogador de futebol quer passar. Sei da minha importância dentro do grupo e fico feliz de poder contribuir. Sobre ser titular, isso é uma decisão do treinador e eu vou trabalhar com humildade para conseguir o meu espaço. Sempre que tive oportunidade na Seleção, procurei responder com trabalho, dedicação, humildade e personalidade.

continua após a publicidade

Com nove atacantes no elenco dos 26 convocados para a Copa do Mundo, Ancelotti terá uma "dor de cabeça" positiva para pensar na equipe titular. Luiz Henrique fez um balanço das opções do treinador italiano e revelou a importância do período da pré-temporada realizado na Granja Comary, em Teresópolis.

- São todos jogadores de muita qualidade, né. O mais importante é que o Brasil tem muitas opções e isso aumenta muito o nível da equipe. Nos treinos, nós vamos mostrar o nosso trabalho e o Mister irá escolher os melhores. Ele já conhece a gente e esse período de preparação antes da Copa será muito importante para nós nos entrosarmos ainda mais. Tenho certeza que ele fará as melhores escolhas e todos que foram a campo vão dar o máximo para representar a Seleção.

continua após a publicidade

Questionado sobre as chances da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Luiz Henrique acredita que a equipe de Ancelotti entra como uma das favoritas para brigar pelo título. O atacante elogiou o treinador italiano e demonstrou confiança no grupo.

- O nosso time é de muita qualidade, temos grandes jogadores e acredito muito na gente. O Ancelotti é um ótimo técnico e todos nós temos confiança nele e no que ele quer dentro de campo. Será uma competição muito difícil, muito disputado, mas o Brasil sempre entra pra brigar pelo título pela nossa história, pela qualidade do elenco e pela mentalidade vencedora que estamos construindo. E, eu, particularmente, quero muito conquistar o hexa e trazer essa alegria para o Brasil. Acredito que isso com certeza também é o pensamento de todos do grupo.

Com a lesão de Neymar, Luiz Henrique ganha mais força para ocupar uma vaga na equipe titular da Seleção Brasileira no amistoso contra o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã. Além do jogador do Santos, Carlo Ancelotti não contará com Gabriel Martinelli, que se apresentará diretamente nos Estados Unidos após disputar a final da Champions League, no dia 30 de maio.

Luiz Henrique em ação com a Seleção Brasileira contra a França (Foto: Franck Fife/AFP)

Confira outras respostas de Luiz Henrique, da Seleção Brasileira

Importância de Neymar

- Todos sabem da qualidade do Neymar, ele é um craque e com certeza irá nos ajudar muito dentro e fora de campo. A gente sabe também o que ele representa para o futebol brasileiro e o respeito que tem no mundo inteiro, então será muito bom pra gente ter ao nosso lado. Espero jogar ao lado dele e ajudar a Seleção na busca por esse tão sonhado título.

Pressão após derrotas nas últimas Copas

- Infelizmente não conseguimos o título nas edições passadas, mas eu só penso no momento. Vamos disputar uma Copa muito difícil e vamos nos preparar muito bem. Temos confiança na gente e no trabalho e o grupo está muito focado em buscar o hexa. Em Copa do Mundo, qualquer detalhe pode decidir uma partida e a gente precisa estar preparado para todas as situações.

Momento na carreira

- Estou vivendo um momento muito especial na minha carreira, na minha vida. Trabalhei muito para chegar até aqui e amadureci bastante dentro e fora de campo nos últimos anos. Difícil falar em auge porque eu trabalho todos os dias para sempre evoluir, tanto no clube que estou quanto na Seleção, e também nos meus trabalhos individuais. Me sinto preparado, confiante e vou dar o meu máximo nessa Copa. É a minha primeira Copa do Mundo, estou 100% motivado e muito feliz. Agora é trabalhar bem ao lado dos meus companheiros, ter uma boa preparação para chegar forte lá.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.