Imprensa europeia repercute lesão de Neymar perto da Copa do Mundo

Neymar se transformou em uma preocupação para a comissão técnica da Seleção Brasileira a poucas semanas do início da Copa do Mundo de 2026. O chefe do departamento médico da CBF, Rodrigo Lasmar, concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (28), na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), e confirmou que o camisa 10 do Santos foi diagnosticado com uma distensão muscular de grau dois na panturrilha, lesão que exigirá um tempo de recuperação estimado entre duas a três semanas. Com a confirmação, diversos jornais internacionais repercutiram o caso.

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A gravidade do problema médico difere do prognóstico inicial estabelecido pelo Santos antes da apresentação do atleta. Em recente entrevista, o chefe do departamento médico do Peixe, Rodrigo Zogaib, havia classificado a situação como um edema na região e projetado que o jogador estaria apto para iniciar os treinamentos em campo na última quarta-feira (27), o que acabou não acontecendo.

Diante das dores apresentadas, a CBF encaminhou o astro para a realização de uma ressonância magnética em uma clínica particular da cidade, exame que revelou a distensão no músculo.

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Com o diagnóstico confirmado e o "tratamento intensivo" já em andamento, as esperanças de Neymar de atuar nos compromissos iniciais da Seleção estão comprometidas, fato que tem gerado enorme repercussão na imprensa esportiva internacional, com destaque em veículos como o jornal espanhol Marca, o The Athletic e o As.

Neymar faz exercícios na academia do CT da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

Repercussão da imprensa internacional

Diário AS (Espanha)

O jornal espanhol adotou um tom de alerta máximo, publicando que "as esperanças de Neymar de disputar a Copa do Mundo estão em risco". A publicação destacou o contraste entre a chegada glamorosa do atacante de helicóptero à Granja Comary, sendo recepcionado calorosamente pelo técnico Carlo Ancelotti, e a dura realidade da lesão. O AS frisou que o tempo está se esgotando e que, além de perder os amistosos, o jogador corre sério risco de ficar de fora dos jogos da fase de grupos contra Marrocos, Haiti e Escócia.

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Capa do As para a lesão de Neymar: "As esperanças de Neymar de disputar a Copa do Mundo estão em risco" (Foto: Reprodução)

Marca (Espanha)

O Marca deu ênfase à contradição dos diagnósticos médicos. O jornal destacou a declaração do médico da CBF, Rodrigo Lasmar, revelando que a ressonância magnética apontou uma lesão de grau dois, refutando a versão inicial do médico do Santos, Rodrigo Zogaib, que havia classificado o problema apenas como um "edema". O veículo também ressaltou que a presença de Neymar na lista final já era considerada uma "surpresa", visto que Ancelotti não o convocava desde que assumiu o comando da Seleção, em maio de 2025.

Capa do Marca para a lesão de Neymar: "Neymar lesionado: ficará afastado da seleção brasileira por três semanas" (Foto: Reprodução)

The Athletic (Inglaterra/EUA)

O portal aprofundou o contexto clínico do jogador de 34 anos. A reportagem relembrou o calvário recente de Neymar, citando a grave ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e do menisco do joelho esquerdo sofrida em outubro de 2023. O The Athletic também pontuou que esse novo revés na panturrilha já o havia tirado de jogos cruciais do Santos recentemente, citando as partidas contra o San Lorenzo, pela Sul-Americana, e o Grêmio, pelo Brasileirão.

Capa do The Athletic sobre a lesão de Neymar: "Neymar desfalca o time da seleção brasileira e passa por exames devido a uma lesão "leve" na panturrilha, às vésperas da Copa do Mundo" (Foto: Reprodução)

La Gazzetta dello Sport (Itália)

A mídia italiana destacou as incertezas que já pairavam sobre a decisão do técnico Carlo Ancelotti. As reportagens enfatizaram que havia "muitas dúvidas" sobre a convocação de Neymar, justamente por vir de uma temporada marcada por cirurgia e outros problemas físicos. A imprensa do país relatou a frustração da comissão técnica ao ver que o que era tratado como um problema leve se revelou uma lesão séria logo após o jogador sentir dores nos primeiros treinamentos em Teresópolis, tornando sua presença na estreia contra o Marrocos praticamente impossível.

Capa do Gazzetta dello Sport sobre a lesão do Neymar: "A lesão na panturrilha de Neymar o deixará afastado dos gramados por 2 a 3 semanas. Sua estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos está em risco" (Foto: Reprodução)

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