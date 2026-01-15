Tunísia anuncia novo técnico para a Copa do Mundo

A Federação Tunisiana de Futebol anunciou nesta quarta-feira (14) a contratação de Sabri Lamouchi como novo técnico da seleção da Tunísia, poucos meses antes da Copa do Mundo. O treinador francês de 54 anos assume o cargo no lugar de Sami Trabelsi e terá contrato válido até 31 de julho de 2028.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Lamouchi substitui Trabelsi, que deixou o comando da equipe após a eliminação da Tunísia diante de Mali, nas oitavas de final da Copa Africana de Nações, disputada no Marrocos. A federação confirmou a mudança por meio de comunicado oficial.

continua após a publicidade

Ao longo da carreira, Lamouchi já comandou clubes como Nottingham Forest, Cardiff City e Rennes, além de ter dirigido a seleção da Costa do Marfim. Nascido em Lyon e com raízes tunisianas, o treinador também trabalhou em equipes do mundo árabe.

Classificada para a Copa do Mundo, a Tunísia está no Grupo F da competição, ao lado de Holanda, Japão e uma seleção que ainda sairá da repescagem europeia. No sorteio dos grupos, todas as 42 seleções já classificadas foram alocadas em quatro potes com base no ranking da Fifa, à exceção de Canadá, Estados Unidos e México, que ficaram no Pote 1 por serem os anfitriões do torneio.

continua após a publicidade

Tunísia na Copa do Mundo

Wahbi Khazri em ação pela seleção da Tunísia na Copa de 2022 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Essa será a sétima participação da Tunísia em Copas do Mundo. A seleção esteve presente em 2022, no Catar, onde ficou na última colocação do Grupo D, com França, Austrália e Dinamarca. Além da última edição, o país jogou em 1978, 1998, 2002, 2006 e 2018.

Sem grandes exibições, a Tunísia nunca passou da fase de grupos. No entanto, 2004 foi o seu melhor ano dentro do futebol. Na Copa das Nações Africanas daquele ano, a seleção chegou na grande decisão, derrotou Marrocos e celebrou o seu primeiro e único troféu até hoje.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial