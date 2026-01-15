Tunísia anuncia novo técnico para a Copa do Mundo
Sabri Lamouchi assume seleção e terá contrato até julho de 2028
A Federação Tunisiana de Futebol anunciou nesta quarta-feira (14) a contratação de Sabri Lamouchi como novo técnico da seleção da Tunísia, poucos meses antes da Copa do Mundo. O treinador francês de 54 anos assume o cargo no lugar de Sami Trabelsi e terá contrato válido até 31 de julho de 2028.
Lamouchi substitui Trabelsi, que deixou o comando da equipe após a eliminação da Tunísia diante de Mali, nas oitavas de final da Copa Africana de Nações, disputada no Marrocos. A federação confirmou a mudança por meio de comunicado oficial.
Ao longo da carreira, Lamouchi já comandou clubes como Nottingham Forest, Cardiff City e Rennes, além de ter dirigido a seleção da Costa do Marfim. Nascido em Lyon e com raízes tunisianas, o treinador também trabalhou em equipes do mundo árabe.
Classificada para a Copa do Mundo, a Tunísia está no Grupo F da competição, ao lado de Holanda, Japão e uma seleção que ainda sairá da repescagem europeia. No sorteio dos grupos, todas as 42 seleções já classificadas foram alocadas em quatro potes com base no ranking da Fifa, à exceção de Canadá, Estados Unidos e México, que ficaram no Pote 1 por serem os anfitriões do torneio.
Tunísia na Copa do Mundo
Essa será a sétima participação da Tunísia em Copas do Mundo. A seleção esteve presente em 2022, no Catar, onde ficou na última colocação do Grupo D, com França, Austrália e Dinamarca. Além da última edição, o país jogou em 1978, 1998, 2002, 2006 e 2018.
Sem grandes exibições, a Tunísia nunca passou da fase de grupos. No entanto, 2004 foi o seu melhor ano dentro do futebol. Na Copa das Nações Africanas daquele ano, a seleção chegou na grande decisão, derrotou Marrocos e celebrou o seu primeiro e único troféu até hoje.
