A Federação de Senegal negou, de forma categórica, que o treinador Pape Thiaw tenha se recusado a viajar com a equipe para a disputa da Copa do Mundo. Segundo a FSF, havia um desejo de esclarecer os "fatos de desinformação" noticiados em alguns veículos de comunicação e nas redes sociais.

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Técnico Pape Thiaw, treinador de Senegal SEYLLOU / AFP)

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Os rumores apontavam que o Thiaw tivesse se recusado a viajar com a delegação para a disputa da competição devido às negociações envolvendo a renovação do contrato do treinador com a Federação Senegalesa, o que, na teoria, poderia ter atrasado o voo da delegação. No entanto, a entidade explicou que o atraso no embarque para os Estados Unidos se deu por questões administrativas e logísticas, como a emissão tardia das licenças de voo especial e pendências na liberação de vistos para integrantes da comissão técnica.

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Pape Thiaw assumiu a seleção de Senegal em dezembro de 2024 e conquistou a Copa Africana de Nações em janeiro, embora a final ainda gere polêmica após uma comissão de apelações declarar o Marrocos campeão meses depois. Senegal divulgou uma pré-lista com 28 jogadores para a Copa do Mundo e fará amistosos contra Estados Unidos e Arábia Saudita antes da estreia no Grupo I, que também conta com França, Noruega e Iraque.

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O primeiro jogo de Senegal acontece no dia 16 de junho, contra a França. Na sequência, encara a Noruega (22 de junho) e encerra participação na fase de grupos contra o Iraque (26 de junho).

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