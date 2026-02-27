Conteúdo Especial

Do alto da condição de um dos principais nomes do governo Trump, com inédita concentração de poder na história dos Estados Unidos e quatro cargos na administração federal, Marco Rubio desembarcou no aeroporto de Malpensa, em Milão, na Itália, no início do mês, 6 de fevereiro, para a abertura das Olimpíadas de Inverno de Milão.

Como sinal inequívoco de prestígio, junto ao Secretário de Estado (e também Conselheiro de Segurança Nacional interino, Administrador interino da USAID e Arquivista interino dos Estados Unidos), desceu também um personagem pouco comentado no noticiário. Incólume e sem holofotes em sua direção.

Em meio ao furacão de escala planetária causado pela divulgação de três milhões de documentos da nomeada "Lista de Epstein" em 30 de janeiro, chama a atenção que Paolo Zampolli ainda tenha assento no voo do primeiro escalão do poder americano. Mais do que isso: que continue a ser o rosto e braço político representando o governo Trump junto aos grandes eventos do esporte mundial nos próximos anos. É, de fato, o homem-forte dos Estados Unidos junto à Fifa e ao COI.

Posto que ocupa desde março do ano passado, quando foi nomeado diretamente pelo presidente como "Enviado Especial Para Parcerias Globais". Zampolli continua percorrendo países na condição de embaixador da Copa do Mundo de 2026 e das Olimpíadas de 2028, os dois megaeventos nos Estados Unidos.

Somente no último mês, em missão para convidar países com relações estratégicas com os Estados para os próximos grandes eventos esportivos, esteve no Bahrein e no Uzbequistão. Foi também representante de Trump no Fórum de Davos, onde realizou encontros bilaterais com diversos chefes de estado, sempre com a agenda oficial de Copa do Mundo e Olimpíadas. Nas redes sociais de Zampolli, Gianni Infantino é o recordista em aparições. Na legenda das fotos, o empresário sempre classifica o presidente da FIFA como "O Rei do Esporte".

Nome de Zampolli aparece mais de 50 vezes na lista

Chama atenção que siga incólume nos eventos da FIFA e do Comitê Olímpico Internacional (COI), e sem holofotes em sua direção. Explica-se o estranhamento: esse ítalo-americano, de 55 anos, é um dos protagonistas da lista que abalou o mundo nos últimos dias.

Jeffrey Epstein era um financista americano que morreu em 2019 em uma cadeia americana depois de, conforme autópsia divulgada pelo Departamento de Estado americano, ter se suicidado. Epstein estava preso pelos crimes sexuais que cometeu desde os anos 90, inclusive contra meninas menores de idade e por comandar um esquema de tráfico sexual. Que funcionava como uma rede de poder, influência e troca de favores com algumas das pessoas mais poderosas do mundo inteiro e diferentes áreas e que agora estão tendo seus nomes expostos.

Peça-chave das relações de Epstein, o nome de Paolo Zampolli aparece pelo menos 51 vezes na lista, conforme apurado pela reportagem do LANCE. Sob diferentes grafias: "Zampolli", "Zampoli", "Zempoli" e ainda através da antiga agência de modelos dapropriedade dele, a "ID Models".

Além do protagonismo na lista, Paolo Zampolli foi denunciado em carta que consta ser assinada por Amanda Ungaro, a brasileira com quem Zampolli viveu por 19 anos e com quem tem um filho. A carta foi publicada em um site da responsabilidade de alguém que afirma conhecer Amanda Ungaro. A reportagem tentou confirmar a autoria com a ex-modelo, mas não obteve resposta até o presente momento. No texto, a ex-modelo afirma que foi testemunha, de acordo com o texto, de vários crimes cometidos pelo ex-marido.

"Eu testemunhei muitas coisas desde que eu era uma adolescente que se envolveu neste pesadelo. Tenho fotos para provar o abuso físico que experimentei nas mãos de Paolo. Eu tenho provas de que Paolo começou a tentar namorar comigo quando eu tinha 15 anos de idade, e é verdade que eu estava no avião de Jeffrey Epstein quando adolescente. Tinha apenas 16 anos na primeira vez que fui colocada no avião dele", afirma Amanda Ungaro, que, entre outras acusações, publicou a cópia de uma lista de vôo que afirma ser do avião de Epstein onde consta o nome dela.

Paolo Zampolli é o "Enviado Especial Para Parcerias Globais" do governo Trump

Caminhos de Epstein, Trump e Zampolli se cruzaram nos anos 90

Os caminhos de Jeffrey Epstein, Paolo Zampolli e Donald Trump se cruzaram nos anos 90. No mesmo ramo de negócios, nos mesmos ambientes e festas. O ítalo-americano era dono da ID Model Management. Trump tinha a Trump Model Management. Apesar de ter financiado a MC2 Model Management, de Jean-Luc Brunel, (também preso por crimes sexuais e que também consta ter se enforcado na cadeia), Jeffey Epstein não tinha uma agência própria, apenas circulava por elas.

Contra Paolo Zampolli não há nada na justiça. O empresário não foi indiciado em momento algum como parte das acusações dos crimes cometidos por Epstein. Os documentos encontrados nos arquivos da "Lista de Epstein" não deixam dúvidas quanto à proximidade e parceria dos dois em diversos momentos. Assim como com Donald Trump.

A participação de Zampolli é detalhada em um documento do Federal Bureau of Investigation (FBI) de 26 de novembro de 2019. Os manuscritos com o depoimento que subsidiaram a peça do FBI também estão nos arquivos do Departamento de Estado Americano que compõem a Lista de Epstein. Os nomes das vítimas não aparecem nos registros.

Epstein é descrito como alguém que frequentava a agência de Zampolli, participava dos castings (os recrutamentos) e avaliava os portfólios das modelos. Em frases curtas, uma vítima conta sobre a ida a uma boate com Zampolli e Epstein. E uma ida a "casa na Rua 71" (Epstein morava em East 71st street, rua no Upper East Side, um dos bairros mais tradicionais e elegantes de Manhattan, Nova Iorque).

"Ele (JE) folheou fotos de portfólios." (JE: Jeffrey Epstein).

"JE olhou para a minha quando [eu estava] usando apenas partes de baixo (biquíni).

Posteriormente, após Epstein analisar e escolher a modelo no portfólio da agência de Zampolli, ocorreu um encontro entre ela e Epstein na casa do criminoso, onde foi vítima de abuso sexual. O relato é semelhante ao de várias outras vítimas, seguindo o mesmo ritual do criminoso, que costumava tocar piano para as meninas que recebia antes do jantar. Ao fim do encontro, levou para a "sala de massagem e esfregou uma espécie de vibrador", para então mandar que um motorista levasse embora.

De acordo com o relato, Zampolli e Epstein tentaram comprar a Elite Models juntos: "ele tentou comprar a Elite Models com JE". A modelo lembra ainda no depoimento que Zampolli serviu de cupido e apresentou Melanie a Trump.

"Zampolli era desprezível"

Em outro documento do FBI, com data de 23 de abril de 2020, uma modelo vítima de Epstein e que assinou com a agência de Zampolli aos 18 anos, descreve assim o agora todo-poderoso homem dos esportes nos Estados Unidos junto à FIFA e COI:

"Zampolli era desprezível". A palavra usada no depoimento é "sleazy", que pode ter distintas traduções, entre elas, além de desprezível, sórdido, canalha.

A vítima conta que o empresário se relacionava com as modelos. Em determinado momento, obrigou-a a cortar o cabelo bem curto e depois a dispensou.

Outros registros na lista corroboram um mesmo modus operandi da relação, relatando Epstein como alguém que frequentava a agência de Zampolli constantemente e tendo acessos aos portfólios das modelos.

Epstein dizia que Zampolli era "encrenca"

Em um e-mail de 16 de fevereiro de 2011, Jeffrey Epstein aparece conversando com Sultan Ahmed bin Sulayem, influente empresário dos Emirados Árabes Unidos. No diálogo, Epstein recomenda cuidado e diz que Zampolli representa "encrenca".

Bin Sulayem:

"Ele estava me perseguindo para jantarmos, então finalmente concordei, mas vou levar minha esposa comigo; dessa forma, posso ter a garantia de que ele me levará a lugares decentes.".

Jeffrey Epstein:

"Tome cuidado, Zampolli é encrenca. Muita."

Zampolli: "Nada a acrescentar". Fifa e COI não se manifestam



Paolo Zampolli:

"Muito obrigado pela sua solicitação. Antes de mais nada, Amanda é a mãe biológica do meu filho; nunca fomos casados. Desejolhe tudo de bom em seus projetos e atividades futuras. Não estamos juntos desde 2017. De qualquer forma, em relação ao arquivo de Jeffrey Epstein, meu nome consta lá, assim como o de muitos outros — não há nada mais a acrescentar".

Donald Trump:

A reportagem enviou pedido de resposta para o presidente dos Estados Unidos através do Departamento de Imprensa da Presidência dos Estados Unidos, sem obter resposta.

FIFA:

A reportagem enviou pedido de resposta através da diretoria de comunicação da entidade, sem obter resposta.

Amanda Ungaro:

A reportagem tentou pedido de comentário para a ex-mulher do empresário através do escritório de advocacia americano que a representa na justiça daquele país. Sem resposta.

COI:

A reportagem enviou pedido de resposta através da diretoria de comunicação da entidade, sem obter resposta.

