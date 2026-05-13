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Fifa planeja fazer show do intervalo na final da Copa do Mundo 

MetLife Stadium poderá protagonizar uma cerimônia inédita na competição

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Gabriel Henrique Andrade Cardoso
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/05/2026
17:17
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Metlife Stadium, em Nova Jersey
imagem cameraMetlife Stadium será o palco da final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução)
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A Fifa está analisando promover um 'show do intervalo' no gramado do MetLife Stadium, o palco da final da Copa do Mundo. Segundo o jornal "The Athletic", a entidade máxima quer ainda estender os tradicionais 15 minutos de intervalo para o espetáculo, algo que ocorreu na final da Copa do Mundo de Clubes, entre PSG e Chelsea, e durou cerca de 24 minutos. As emissoras ainda aguardam para saber sobre a possível extensão do tempo de intervalo. Porém, a cerimônia seria inédita quando se trata de uma final de mundial entre seleções. 

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MetLife Stadium, palco da final da Copa do Mundo (Divulgação/Instagram)
MetLife Stadium, palco da final da Copa do Mundo (Divulgação/Instagram)

A Fifa já informou às emissoras parceiras que pretende anunciar a programação sobre as atrações do 'show do intervalo' nessa próxima quinta-feira (14). A ideia é usar o campo do estádio para fazer apresentações, prática comum no Super Bowl. Apesar de possíveis atrações ainda serem um sigilo, o vocalista do Coldplay, Chris Martin, está organizando o evento em parceria com a Globo Citizen. Além dele, Shakira, que lançou recentemente sua música oficial para a Copa do Mundo, a 'Dai Dai', pode ser uma das convidadas para fazer uma apresentação. 

Cerimônias de abertura

O que está de fato confirmado serão as cerimônias de abertura da Copa do Mundo. A Fifa já divulgou os detalhes e a lista de artistas que participarão das cerimônias, que terão um formato inédito para acompanhar as três sedes do Mundial deste ano. A entidade máxima do futebol realizará eventos inaugurais separados no México, no Canadá e nos Estados Unidos. A grande novidade para o público brasileiro é a confirmação da cantora Anitta, que integrará a programação do espetáculo em solo americano.

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Os shows foram idealizados pelo Balich Wonder Studio e prometem seguir um conceito criativo em comum, reinterpretando o troféu do Mundial por meio das tradições culturais e artísticas de cada país-sede. Todas as apresentações começarão 90 minutos antes do apito inicial do primeiro jogo em cada nação anfitriã.  

Comemoração pelo 4 de julho 

Além do 'show do intervalo' na final da Copa do Mundo, a Fifa também se programa para prestar uma homenagem ao 250º aniversário dos Estados Unidos, que ocorre no dia 4 de julho, dia em que estão programadas para acontecer duas partidas das oitavas de final: uma na Filadélfia e outra em Houston. Em cada uma delas teria uma homenagem temática e comemorativa com relação ao feriado, que marca os 250 anos da assinatura da Declaração de Independência do país

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