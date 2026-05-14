Copa imita 'Copa': show da final terá duas atrações do Todo Mundo no Rio 

A final da Copa do Mundo FIFA 2026 vai ganhar um clima de Todo Mundo no Rio, evento famoso que acontece em Copacabana, misturado com o Super Bowl, evento tradicional estadunidense. A Fifa confirmou nesta quinta-feira (14) que a decisão da competição terá, pela primeira vez na história, um show de intervalo com grandes nomes da música mundial, incluindo duas divas pop que estiveram no Rio de Janeiro para o grande evento que acontece na orla da praia de Copacabana: Madonna e Shakira, além do grupo sul-coreano BTS, serão as atrações principais do espetáculo marcado para 19 de julho de 2026, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. É a Copa do Mundo imitando o evento de Copacabana nos Estados Unidos.

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Shakira no Rio de Janeiro (Foto: reprodução)

O evento será organizado pela Fifa em parceria com a Global Citizen e terá curadoria de Chris Martin, vocalista da banda britânica Coldplay. A ideia é transformar a final da Copa em um megaevento de entretenimento global, nos moldes do tradicional halftime show da NFL.

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Segundo a entidade máxima do futebol, o show também terá caráter beneficente: parte da arrecadação será destinada ao FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa voltada ao acesso à educação e ao futebol para crianças ao redor do mundo.

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A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre 11 de junho e 19 de julho, com sede compartilhada entre Estados Unidos, Canadá e México e contará com cerimônias de abertura e de encerramento, além do show que acontecerá na grande decisão. A edição deste ano do torneio também marcará a estreia do formato com 48 seleções.

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