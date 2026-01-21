O desejo do presidente Donald Trump em transformar a Groenlândia em um território dos Estados Unidos — algo rechaçado pelos próprios habitantes da ilha, que pertence à Dinamarca — tem provocado fortes reações contrárias de líderes europeus. Nos últimos dias, também motivou declarações de políticos de diferentes países pedindo boicote à Copa do Mundo, que começa em 11 de junho e será realizada nos EUA, no México e no Canadá. Mas essa possibilidade tende a ficar apenas em discursos isolados.

Isso porque a maioria dos políticos que defendem um boicote à Copa do Mundo por causa da questão da Groenlândia representam siglas de oposição aos governos ou partidos com pouca representatividade.

Talvez a maior exceção, e que vem sendo citada pela imprensa do mundo todo, seja o parlamentar alemão Jürgen Hardt, da União Democrata Cristã (CDU). Político de longa data, ele é um dos principais porta-vozes do parlamento quando o assunto é política externa.

Hard concedeu entrevista ao periódico "Bild" na semana passada e falou sobre a eventual chance de boicote à Copa do Mundo. Disse o parlamentar:

— A saída do torneio só seria cogitada como último recurso para fazer Trump reconsiderar a questão da Groenlândia.

Ou seja, foi uma declaração no campo hipotético, como "último recurso", e não uma proposta efetiva. Além disso, dependeria de decisão da Federação Alemã (e não do governo), bem como da articulação com outros países; afinal, a recusa de um único país em disputar o Mundial deste ano poderia ser facilmente contornada com a colocação de outro. E sem contar que o país ficaria suscetível a punições pesadas por parte da Fifa.

Na França, um proeminente deputado de esquerda, Eric Coquerel, criticou a realização da Copa do Mundo nos Estados e sugeriu que os jogos fossem concentrados apenas no México e no Canadá. Mas o Ministério do Esporte já veio a público deixar claro que não tem o menor interesse em boicotar o Mundial.

— Até o momento, não há qualquer intenção por parte do ministério de boicotar esta grande competição — disse a ministra, Marina Ferrari, citada pelo jornal inglês "The Guardian".

— Sou alguém que acredita em manter o esporte separado [da política]. A Copa do Mundo é um momento extremamente importante para quem ama o esporte.

Na Holanda, um abaixo assinado criado por um jornalista tenta reunir milhares de assinaturas a favor do boicote da seleção do país, mas a imprensa local noticia que a federação holandesa já informou que não tem a menor intenção em ficar de fora da Copa.

Trump volta a citar a Groenlândia, mas descarta uso da força

Nesta quarta-feira (21), Donald Trump usou boa parte de seu discurso no Fórum Econômico de Davos para falar sobre a Groenlândia. Manteve a insistência de que os Estados Unidos devem tomar posse da ilha, mas descartou intervenção militar.

— Provavelmente não conseguiremos nada a menos que eu decida usar força excessiva, algo que nos tornaria, francamente, imparáveis. Mas eu não farei isso. Essa é provavelmente a declaração mais importante, porque as pessoas pensavam que eu usaria a força. Eu não preciso usar a força. Eu não quero usar a força. Eu não usarei a força. Tudo o que os Estados Unidos estão pedindo é um lugar chamado Groenlândia — declarou Trump.