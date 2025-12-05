Donald Trump recebe prêmio da Fifa: 'Uma das maiores honras da minha vida'

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, aproveitou a cerimônia de sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 para fazer a entrega do "Prêmio Fifa da Paz - O futebol une o mundo". Donald Trump, presidente dos Estados Unidos e grande anfitrião do evento, foi agraciado com a honraria.

Criado este ano, o Prêmio Fifa da Paz é "concedido a indivíduos que, por meio de seu compromisso inabalável e ações especiais, contribuíram para unir pessoas em todo o mundo em paz", segundo informou a entidade no anúncio da criação da honraria, no início do mês passado.

— É, realmente, uma das maiores honras da minha vida. E isso é muito mais do que palavras, como podem pensar. Nós salvamos milhões de vidas das pessoas. No Congo, por exemplo, mais de 10 milhões de pessoas morreram, e mais de 10 milhões iriam morrer. Então, o fato de que conseguimos fazer isso, também em Índia e Paquistão, tantas guerras diferentes que conseguimos evitar — disse Donald Trump.

Prêmio Fifa da Paz será entregue anualmente

A intenção da Fifa é que o Prêmio seja entregue anualmente. De acordo com a entidade, a distinção é dada "em nome de todos os apaixonados por futebol ao redor do mundo – mais de cinco bilhões de pessoas".

O sorteio que define os grupos da Copa do Mundo de 2026 está sendo realizado no Kennedy Center, em Washington. O evento de gala recebe dirigentes e treinadores de todas as seleções classificadas para o Mundial do ano que vem, além daquelas que ainda tentam a vaga via repescagem.

Além de Donald Trump, os chefes de governo dos outros dois países anfitriões da Copa do Mundo de 2026 também prestigiam o sorteio no Kennedy Center: o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney; e a presidente do México, Claudia Sheinbaum.