Os "Elefantes" estão de volta! Após ficar de fora das edições de 2018 e 2022, a Costa do Marfim carimbou sua vaga para a Copa do Mundo com uma das gerações mais talentosas de sua história recente. Atual campeã africana, a seleção chega ao Grupo E com a missão de superar a fase de grupos e honrar o legado de Didier Drogba.

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Para você não perder nenhum detalhe do retorno marfinense, o Lance! apresenta o guia da Costa do Marfim para a Copa do Mundo.

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🌍 Cenário: como a Costa do Marfim chega à Copa?

A Costa do Marfim desembarca em 2026 em seu melhor momento em mais de uma década. Depois do título épico da Copa Africana de Nações em 2024, a equipe consolidou um estilo de jogo físico e resiliente. Sob o comando de Emerse Faé, a seleção fez uma campanha sólida nas Eliminatórias e impressionou em amistosos recentes, como a goleada por 4 a 0 sobre a Coreia do Sul. No Grupo E, ao lado de Alemanha, Equador e Curaçao, os marfinenses são apontados como fortes candidatos ao mata-mata.

📈 Melhor campanha em Copas

Apesar de ter contado com a "geração de ouro" de Drogba, Yaya Touré e companhia, a Costa do Marfim nunca avançou da primeira fase em suas três participações (2006, 2010 e 2014). Sua campanha mais memorável foi em 2010, na África do Sul, quando empatou com o Portugal de Cristiano Ronaldo e venceu a Coreia do Norte por 3 a 0, mas acabou eliminada pelo saldo de gols em um grupo que também tinha o Brasil. Em 2026, o objetivo é quebrar esse teto de vidro e alcançar as oitavas pela primeira vez.

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✨ Fato curioso: a mística de Emerse Faé

O atual treinador, Emerse Faé, viveu um roteiro de cinema para chegar até aqui. Ele era auxiliar técnico durante a Copa Africana de Nações e assumiu o time interinamente no meio da competição, após a demissão do técnico principal após uma fase de grupos desastrosa. Faé liderou uma recuperação milagrosa, eliminando potências e conquistando o título. O "milagre de Abidjan" deu a ele a efetivação e a confiança total de um país que acredita que, com ele, nada é impossível.

⚡ O cara do time: Franck Kessié

O "presidente" é o coração da equipe. Ex-Milan e Barcelona, Kessié é o equilíbrio entre a força defensiva e a chegada ao ataque. Sua liderança no vestiário e frieza em momentos decisivos (como nos pênaltis) fazem dele o pilar dessa nova era. Em 2026, ele é o guia de um meio-campo extremamente físico que promete dar trabalho até para as gigantes europeias.

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Franck Kessié, atual Al-Ahli, quando atuava pelo Barcelona (Foto: PAU BARRENA / AFP)

👁️ Fique de olho: Amad Diallo

A joia do Manchester United chega à Copa em seu auge técnico. Com drible curto, visão de jogo e uma capacidade rara de improviso, Diallo é a arma criativa que pode tirar a Costa do Marfim de situações de jogo travadas. Olho nele: em transições rápidas, ele é um dos jogadores mais perigosos de todo o continente africano.

Amad Diallo comemorasegundo gol do Manchester United contra o Tottenham, pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Ben Stansall/AFP)

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👨‍🏫 Quem é o treinador da Costa do Marfim?

Emerse Faé é o símbolo da renovação. Aos 42 anos, ele representa a nova escola de técnicos africanos. Ex-jogador da própria seleção (esteve na Copa de 2006), ele conhece como poucos o peso da camisa dos Elefantes. Faé implementou um sistema 4-3-3 que prioriza a solidez defensiva, mas que libera os pontas rápidos para atacar os adversários.

📋 Time base (4-3-3)

Yahia Fofana; Guéla Doué, Emmanuel Agbadou, Evan Ndicka e Clement Akpa; Parfait Guiagon, Jean Michaël Seri e Seko Fofana; Simon Adingra, Evann Guessand e Amad Diallo.

📅 Agenda da Costa do Marfim na Copa do Mundo

Costa do Marfim x Equador

⚽ Fase de grupos (Grupo E)

📅 14 de junho, domingo, às 20h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA

Alemanha x Costa do Marfim

⚽ Fase de grupos (Grupo E)

📅 20 de junho, sábado, às 17h (de Brasília)

🏟️ BMO Field, Toronto, Canadá

Curaçao x Costa do Marfim

⚽ Fase de grupos (Grupo E)

📅 25 de junho, quinta-feira, às 17h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA

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