A Fifa já definiu que irá distribuir US$ 355 milhões (R$ 1,78 bilhão, na cotação atual) aos clubes que cederem jogadores para a Copa do Mundo, mas a quantidade exata que cada um irá receber ainda é incerta, e só será conhecida às vésperas do Mundial, que começa em 11 de junho, na Cidade do México.

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Em 2022, o valor final representou o equivalente a US$ 10,9 mil (R$ 54,65 mil) por cada dia que o jogador ficou cedido a uma seleção, mas isso não quer dizer que o valor que será distribuído em 2026 será o mesmo. Existe a expectativa que seja até maior, uma vez que o montante separado aos clubes pela Fifa é quase 70% superior àquele visto há quase quatro anos. Mas a divisão também será bem maior.

A Copa do Mundo do Catar foi a última a contar com 32 seleções e reuniu 837 jogadores. Ao todo, 441 clubes ao redor do mundo receberam alguma fatia do bolo. O Mundial deste ano, por sua vez, terá 48 seleções e deverá reunir 1.248 atletas.

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Há, porém, outro detalhe: oficialmente, as Eliminatórias já fazem parte da Copa do Mundo, e por isso todos os clubes que cederam jogadores para os qualificatórios farão jus à parte do repasse.

É justamente por isso que a Fifa irá esperar a definição de todos os convocados para o Mundial para definir quanto cada clube irá receber. Afinal, existe a possibilidade de jogadores que não disputaram uma única partida das Eliminatórias estarem no torneio a partir de junho, o que aumentaria a divisão — e, consequentemente, diminuiria o valor a cada clube.

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Com Copa bilionária, Infantino promete dividir o bolo com os clubes (Divulgação/Fifa)

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