Enquete Lance!: Quem deve ser o goleiro titular do Brasil na Copa?
Carlo Ancelotti tem inúmeras opções, mas falta definir o titular
Carlo Ancelotti segue definindo os titulares da Seleção para a Copa do Mundo, e o Lance! quer saber a SUA OPINIÃO: quem deve ser o goleiro titular do Brasil no Mundial? A disputa no gol está aberta, e você decide quem merece assumir a meta da Seleção. Clique e vote: as opções vão aparecer na tela, e você escolhe o seu preferido para ser dono da posição no Brasil.
Pré-lista da Seleção Brasileira para Copa do Mundo: o que o Lance! sabe
*Texto de Márcio Iannaca e Mauricio Luz
O Lance! confirmou, até o momento, 49 nomes na pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Confira abaixo a relação.
Nomes do Brasil confirmados na Copa do Mundo
Goleiros
Alisson (Liverpool)
Bento (Al-Nassr)
Ederson (Fenerbahçe)
Hugo Souza (Corinthians)
Defensores
Alex Sandro (Flamengo)
Alexsandro Ribeiro (Lille)
Bremer (Juventus)
Carlos Augusto (Inter de Milão)
Danilo (Flamengo)
Douglas Santos (Zenit)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Ibañez (Al-Ahli)
Kaiki Bruno (Cruzeiro)
Léo Ortiz (Flamengo)
Léo Pereira (Flamengo)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (PSG)
Paulo Henrique (Vasco)
Thiago Silva (Porto)
Vitinho (Botafogo)
Vitor Reis (Girona)
Wesley (Roma)
Meio-campo
Andreas Pereira (Palmeiras)
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Danilo (Botafogo)
Fabinho (Al-Ittihad)
Gabriel Sara (Galatasaray)
Gerson (Cruzeiro)
Lucas Paquetá (Flamengo)
Matheus Pereira (Cruzeiro)
Atacantes
Antony (Betis)
Endrick (Lyon)
Gabriel Martinelli (Arsenal)
Igor Jesus (Nottingham Forest)
Igor Thiago (Brentford)
João Pedro (Chelsea)
Kaio Jorge (Cruzeiro)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Neymar (Santos)
Pedro (Flamengo)
Raphinha (Barcelona)
Rayan (Bournemouth)
Richarlison (Tottenham)
Samuel Lino (Flamengo)
Vini Jr (Real Madrid)
