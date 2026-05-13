Às vésperas das convocações, Palmeiras pode ter recorde de jogadores na Copa do Mundo
Verdão pode ter maior lista de convocados de sua história; confira
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O Palmeiras é um dos times do Brasil que mais cede jogadores durante as Datas Fifa, principalmente em razão dos gringos da América do Sul que jogam no time. Em março, por exemplo, o clube paulista estabeleceu um recorde com oito jogadores estrangeiros - todos que fazem parte do elenco - convocados por quatro seleções diferentes, provando a força do plantel comandado por Abel Ferreira. Neste Mundial, inclusive, pode ser o recorde de palmeirenses: nove.
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Todos esses estrangeiros do Palmeiras já foram chamados por suas seleções em algum momento desde que chegaram ao Verdão. O recordista é Gustavo Gómez, que está no time desde 2018 e já acumula 33 participações durante este período. Ele também ajudou o Paraguai a voltar ao Mundial após 16 anos fora do torneio.
Gómez é um dos pilares de Abel Ferreira, titular absoluto e também capitão da equipe e, quando precisa viajar em alguma Data Fifa, o clube costuma fazer uma programação especial para contar com ele e mais alguns nomes titulares quando o Palmeiras joga logo na sequência das seleções.
Geralmente, o avião fornecido pela presidente Leila Pereira busca os atletas e, durante o trajeto de volta, os médicos fazem uma avaliação para saber qual a possibilidade daquele jogador entrar em campo após jogos na Data Fifa aliado ao desgaste de viagem. Nem todos os atletas são titulares de seus países, mas caras como o de Gómez, Piquerez e Jhon Arias, por exemplo, são figurinhas marcadas.
Nesta Copa do Mundo, todos, ou pelo menos a grande maioria, deverão marcar presença, vivendo a expectativa pela realização do sonho. Na Seleção Brasileira, o único nome do Palmeiras que pode aparecer entre os convocados é o de Andreas Pereira, que está na pré-lista enviada pelo técnico Carlo Ancelotti à entidade máxima do futebol.
Contratado pelo Palmeiras em 2025, o camisa 8 alviverde deixou o futebol inglês e aceitou retornar ao Brasil justamente pela possibilidade de ser protagonista e disputar o Mundial. Na Seleção Argentina, o atacante Flaco López e o lateral-direito Giay também estão na pré-lista.
O lateral-esquerdo Piquerez, nome certo da Seleção Uruguaia, vive um momento de incerteza em razão da cirurgia que fez no tornozelo direito. Apesar disso, está em fase final de recuperação e deve estar na lista final de seu país.
Recorde de jogadores do Palmeiras em Copas do Mundo
Até então, o recorde de jogadores do Palmeiras convocados para alguma edição da Copa do Mundo é de seis nomes, em 1974, todos pela Seleção Brasileira: Leão, Luís Pereira, Alfredo Mostarda, Leivinha, Ademir da Guia e César Maluco. Além disso, o clube nunca teve mais de um jogador estrangeiro convocado, segundo informações do próprio clube.
Quantidade de convocações com a camisa do Palmeiras:
Brasil
Vitor Roque - 1
Murilo - 1
Andreas Pereira - 1 (ainda não havia atuado pelo Palmeiras, mas já tinha sido contratado)
Uruguai
Joaquín Piquerez - 12
Emiliano Martínez - 5
Colômbia
Jhon Arias - 1
Argentina
Flaco López - 3
Agustín Giay - 1
Paraguai
Gustavo Gómez - 33
Ramón Sosa - 3
Maurício - 1
*Os dados acima foram fornecidos pelo Sofascore
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