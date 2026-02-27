Faltando cerca de quatro meses para a Copa do Mundo, algumas cidades-sede podem cancelar as "Fan Fests", programadas para receber torcedores durante o evento. Miami, Kanasas City e Nova York/Nova Jersey são algumas das cidades afetadas pelo atraso no repasse das verbas destinadas a segurança.

Em julho de 2025, o governo de Donald Trump anunciou que 625 milhões de dólares seriam destinados à segurança dos eventos nas cidades-sede. Contudo, por conta de uma paralisação no Departamento de Segurança Interna (DHS), os valores ainda não foram transferidos.

A situação se dá em meio a discordâncias no Congresso sobre o direcionamento dos valores à Agência de Imigração e Alfândega, conhecido como "ICE", que matou duas pessoas em Minneapolis, cidade mais afetada pelas ações violentas dirigidas à imigrantes.

A competição acontece nos Estados Unidos, Canadá e México, entre 11 de junho e 19 de julho.

Miami, Kansas City e NY/NJ esperam repasse de verbas

Os casos foram noticiados pelo The Athletic, editoria de esportes do New York Times. Segundo a imprensa norte-americana, Miami, Kansas City e a dupla Nova York/Nova Jersey, além de outras cidades aguardam o repasse do valor milinário.

O chefe de operações do comitê de Miami, Ray Martinez, enfatizou que a Fan Fest será cancelada se o dinheiro não for transferido dentro de 30 dias. Para ele, apesar de estarem acostumados a realizar grandes eventos, organizar a Fan Fest de 23 dias e receber sete jogos no Hard Rock Stadium representa um "desafio imenso". Dos 625 milhões, 70 são destinados à Miami, enquanto Kansas aguarda 59 milhões.

Em Nova York/Nova Jersey, o evento inicialmente planejado para acontecer no Liberty State Park, em fevereiro de 2026, foi cancelado e substituído por festas menores e espalhadas pela cidade. Os ingressos esgotaram, mas os torcedores serão reembolsados.

Responsabilidade das cidades-sede da Copa do Mundo

De acordo com o The Athletic, que afirmou ter tido acesso ao contrato firmado com a Fifa, as cidades-sede ficaram integralmente responsáveis por organizar as Fan Fests, que devem ficar abertas durante toda a Copa do Mundo e com entrada gratuita.

Pelos contratos, as cidades concordaram em arcar com os custos de planejamento, organização e implementação desses eventos, bem como com toda a estrutura de segurança e proteção durante o torneio, incluindo áreas públicas, aeroportos, centros de transporte e escoltas policiais para seleções, árbitros e o presidente da FIFA. Além disso, as cidades devem fornecer gratuitamente serviços médicos e de combate a incêndio nos dias de jogo.

Gianni Infantino, presidente da Fifa, durante evento da Copa do Mundo de 2026 (Divulgação/Fifa)

