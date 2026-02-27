menu hamburguer
Copa do Mundo

'Fan Fests' da Copa do Mundo correm risco por atraso em repasse de verbas de segurança

Mundial começa em 11 de junho

Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/02/2026
06:10
Donald Trump e Gianni Infantino
Gianni Infantino tem cumprido agenda frequente com Donald Trump (Divulgação/fifa)
  • Mais Notícias

Faltando cerca de quatro meses para a Copa do Mundo, algumas cidades-sede podem cancelar as "Fan Fests", programadas para receber torcedores durante o evento. Miami, Kanasas City e Nova York/Nova Jersey são algumas das cidades afetadas pelo atraso no repasse das verbas destinadas a segurança.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em julho de 2025, o governo de Donald Trump anunciou que 625 milhões de dólares seriam destinados à segurança dos eventos nas cidades-sede. Contudo, por conta de uma paralisação no Departamento de Segurança Interna (DHS), os valores ainda não foram transferidos.

A situação se dá em meio a discordâncias no Congresso sobre o direcionamento dos valores à Agência de Imigração e Alfândega, conhecido como "ICE", que matou duas pessoas em Minneapolis, cidade mais afetada pelas ações violentas dirigidas à imigrantes.

A competição acontece nos Estados Unidos, Canadá e México, entre 11 de junho e 19 de julho.

➡️ Já é Copa do Mundo: use o simulador do Lance! e descubra o campeão

Miami, Kansas City e NY/NJ esperam repasse de verbas

Os casos foram noticiados pelo The Athletic, editoria de esportes do New York Times. Segundo a imprensa norte-americana, Miami, Kansas City e a dupla Nova York/Nova Jersey, além de outras cidades aguardam o repasse do valor milinário.

O chefe de operações do comitê de Miami, Ray Martinez, enfatizou que a Fan Fest será cancelada se o dinheiro não for transferido dentro de 30 dias. Para ele, apesar de estarem acostumados a realizar grandes eventos, organizar a Fan Fest de 23 dias e receber sete jogos no Hard Rock Stadium representa um "desafio imenso". Dos 625 milhões, 70 são destinados à Miami, enquanto Kansas aguarda 59 milhões.

Em Nova York/Nova Jersey, o evento inicialmente planejado para acontecer no Liberty State Park, em fevereiro de 2026, foi cancelado e substituído por festas menores e espalhadas pela cidade. Os ingressos esgotaram, mas os torcedores serão reembolsados.

Responsabilidade das cidades-sede da Copa do Mundo

De acordo com o The Athletic, que afirmou ter tido acesso ao contrato firmado com a Fifa, as cidades-sede ficaram integralmente responsáveis por organizar as Fan Fests, que devem ficar abertas durante toda a Copa do Mundo e com entrada gratuita.

Pelos contratos, as cidades concordaram em arcar com os custos de planejamento, organização e implementação desses eventos, bem como com toda a estrutura de segurança e proteção durante o torneio, incluindo áreas públicas, aeroportos, centros de transporte e escoltas policiais para seleções, árbitros e o presidente da FIFA. Além disso, as cidades devem fornecer gratuitamente serviços médicos e de combate a incêndio nos dias de jogo.

Gianni Infantino, presidente da Fifa, durante evento da Copa do Mundo de 2026
Gianni Infantino, presidente da Fifa, durante evento da Copa do Mundo de 2026 (Divulgação/Fifa)

