Copa do Mundo 2026: confira as listas de convocados e o calendário das 48 seleções
Com o prazo final de inscrição na Fifa marcado para 1º de junho, as federações começam a se movimentar
O Mundial das Américas está chegando! Pela primeira vez na história, 48 seleções disputarão o troféu mais cobiçado do planeta em três países-sedes: EUA, México e Canadá. Com o prazo final de inscrição na Fifa marcado para 1º de junho, as federações começam a se movimentar.
Confira abaixo o status de cada grupo, as listas de jogadores já anunciadas (finais e pré-listas) e as datas das próximas convocações.
Veja os grupos da Copa do Mundo
GRUPO A
- MÉXICO (Pré-lista)
- Goleiros: Alex Padilla, Antonio Rodríguez, Carlos Acevedo, Carlos Moreno, Guillermo Ochoa, Raúl Rangel.
- Defensores: Bryan González, César Montes, Edson Álvarez, Eduardo Águila, Everardo López, Israel Reyes, Jesús Angulo, Jesús Gallardo, Jesús Gómez, Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Julián Araujo, Luis Rey, Mateo Chávez, Ramón Juárez, Richard Ledezma, Víctor Guzmán.
- Meio-campistas: Alexei Domínguez, Alexis Gutiérrez, Alvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Carlos Rodríguez, Denzell Garcia, Diego Lainez, Efrain Álvarez, Elias Montiel, Erick Sánchez, Erik Lira, Gilberto Mora, Isaías Violante, Jeremy Márquez, Jordan Carrillo, Jorge Ruvalcaba, Kevin Castañeda, Luis Chávez, Luis Romo, Marcel Ruiz, Obed Vargas, Orbelin Pineda, Jesús Ângulo.
- Atacantes: Alexis Vega, Armando González, César Huerta, Germán Berterame, Guillermo Martínez, Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado, Santiago Giménez.
- REPÚBLICA TCHECA (Pré-lista)
- Goleiros: Lukas Hornicek, Martin Jedlicka, Antonin Kinsky, Jan Koutny, Matej Kovar, Jakub Markovic, Jindrich Stanek.
- Defensores: Vladimír Coufal, Robin Hranac, David Doudera, David Jurásek, Štěpán Chaloupek, Tomáš Vlček, Tomáš Holeš, David Zima, Matěj Hadaš, Václav Jemelka, Karel Spáčil, Ladislav Krejčí, Adam Ševínský, Jaroslav Zelený, Martin Vitík.
- Meio-campistas: Lukas Ambros, Patrik Hellebrand, Lukas Sadilek, Michal Beran, Pavel Bucha, Lukas Červ, Tomáš Ladra, Alexandr Sojka, Denis Višinský, Kryštof Daněk, Vladimír Darida, Adam Karabec, Pavel Šulc, Ondřej Kričfaluši, David Planka, Lukas Provod, Michal Sadilek, Matěj Ryneš, Hugo Sochůrek, Tomáš Souček.
- Atacantes: Adam Hložek, Tomáš Chorý, Mojmír Chytil, Vasil Kušej, Christophe Kabongo, Jan Kliment, Václav Sejk, Jan Kuchta, Ondřej Mihálik, Vojtěch Patrák, Patrik Schick, Matěj Vydra.
- Coreia do Sul: Divulga dia 16 de maio.
- África do Sul: Ainda não divulgou.
GRUPO B
- BÓSNIA (Lista Definitiva - 26 jogadores)
- Goleiros: Nikola Vasilj, Martin Zlomislic, Osman Hadzikic.
- Defensores: Kolasinac, Amar Dedic, Nihad Mujakic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Stjepan Radeljic, Dennis Hadzikadunic, Nidal Celik, Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Dzenis Burnic.
- Meio-campistas: Ermin Mahmic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic, Armin Gigovic, Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktrevic.
- Atacantes: Ermedin Demirovic, Jovo Lukic, Samed Bazdar, Haris Tabakovic, Edin Dzeko.
- CATAR (Pré-lista)
- Goleiros: Shehab El-Leithy, Salah Zakaria, Meshaal Barsham, Mahmoud Abundi.
- Defensores: Boualem Khoukhi, Pedro Miguel, Sultan Al-Buraik, Tarek Salman, Ahmed Al-Janahi, Ahmed Alaa, Al-Hashemi Al-Hussain, Ayoub Al-Alawi, Bassam Al-Rawi, Rayan Al-Ali, Issa Laye, Lucas Mendes, Mohammed Waad, Niall Mason, Humam Al-Amin, Youssef Abdulrazaq.
- Meio-campistas: Ahmed Fathi, Tahseen Mohammed, Jassim Jaber, Hassan Al-Haydos, Assim Madibo, Abdulaziz Hatem, Karim Boudiaf, Mohammed Manaei.
- Atacantes: Edmilson Junior, Akram Afif, Almoez Ali, Sebastian Soria, Mubarak Shannan, Mohammed Muntari.
- Suíça: Divulga dia 11 de maio.
- Canadá: Ainda não divulgou.
GRUPO C
- Brasil: Divulga no dia 18 de maio.
- Marrocos: Divulga no dia 21 de maio.
- Escócia e Haiti: Ainda não divulgaram.
GRUPO D
- PARAGUAI (Pré-lista)
- Goleiros: Gastón Olveira, Roberto Jr. Fernández, Orlando Gill, Carlos Coronel, Juan Espínola, Santiago Rojas.
- Defensores: Juan Cáceres, Alan Núñez, Alan Benítez, Alcides Benítez, Junior Alonso, Alexandro Maidana, Agustín Sandez, Blas Riveros, Diego León, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Gustavo Velázquez, Saúl Salcedo, Omar Alderete, José Canale, Mateo Gamarra, Ronaldo Dejesús.
- Meio-campistas: Andrés Cubas, Diego Gómez, Lucas Romero, Álvaro Campuzano, Robert Piris da Motta, Matías Galarza, Damián Bobadilla, Braian Ojeda, Matías Villasanti, Mauricio, Diego González, Hugo Cuenca, Enso González, Rodney Redes.
- Atacantes: Julio Enciso, Alejandro Romero Gamarra, Ángel Romero, Óscar Romero, Lorenzo Melgarejo, Miguel Almirón, Gustavo Caballero, Ramón Sosa, Rubén Lezcano, Antonio Sanabria, Gabriel Ávalos, Alex Arce, Ronaldo Martínez, Carlos González, Robert Morales, Isidro Pitta, Adam Bareiro, Adrián Alcaraz.
- Estados Unidos: Divulga dia 26 de maio.
- Austrália: Divulga dia 1º de junho.
- Turquia: Ainda não divulgou.
GRUPO E
- Alemanha: Divulga dia 21 de maio.
- Costa do Marfim: Divulga dia 15 de maio.
- Curaçao e Equador: Ainda não divulgaram.
GRUPO F
- SUÉCIA (Lista Definitiva - 26 jogadores)
- Goleiros: Kristoffer Nordfeldt, Viktor Johansson, Jacob Widell Zetterstrom.
- Defensores: Daniel Svensson, Victor Nilsson Lindelof, Emil Holm, Isak Hien, Carl Starfelt, Gustavo Lagerbielke, Gabriel Gudmundsson, Hjalmar Ekdal, Elliot Stroud, Eric Smith.
- Meio-campistas: Taha Ali, Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Jesper Karlstrom, Benjamin Nygren, Mattias Svanberg, Besfort Zeneli.
- Atacantes: Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Alexandre Isak, Gustavo Nilsson, Ken Sema.
- Holanda: Divulga dia 25 de maio.
- Japão e Tunísia: Divulgam dia 15 de maio.
GRUPO G
- Bélgica: Divulga dia 15 de maio.
- Nova Zelândia: Divulga dia 14 de maio.
- Egito e Irã: Ainda não divulgaram.
GRUPO H
- Espanha: Divulga dia 25 de maio.
- Arábia Saudita, Cabo Verde e Uruguai: Ainda não divulgaram.
GRUPO I
- França: Divulga dia 14 de maio.
- Noruega: Divulga dia 21 de maio.
- Iraque e Senegal: Ainda não divulgaram.
GRUPO J
- ARGENTINA (Pré-lista)
- Goleiros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso, Walter Benítez, Facundo Cambeses, Santiago Beltran.
- Defensores: Agustín Giay, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Capaldo, Kevin Mac Allister, Lucas Martinez Quarta, Marcos Senesi, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lautaro di Lollo, Zaid Romero, Facundo Medina, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Gabriel Rojas.
- Meio-campistas: Máximo Perrone, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Aníbal Moreno, Milton Delgado, Alan Varela, Ezequiel Fernández, Rodrigo de Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Nicolás Domínguez, Emiliano Buendia, Valentín Barco, Lionel Messi, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Thiago Almada, Tomás Aranda, Nicolás González, Alejandro Garnacho, Giuliano Simeone, Matías Soulé, Claudio Echeverri, Gianluca Prestianni.
- Atacantes: Santiago Castro, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez, Mateo Pellegrino.
- Áustria: Divulga dia 18 de maio.
- Argélia e Jordânia: Ainda não divulgaram.
GRUPO K
- UZBEQUISTÃO (Pré-lista)
- Goleiros: Vladimir Nazarov, Utkir Yusupov, Botirali Ergashev, Abduvokhid Nematov.
- Defensores: Ibrohimkhalil Yuldoshev, Avazbek Ulmasaliev, Jakhongir Urozov, Rustamjon Ashurmatov, Mukhammadkodir Hamraliev, Umarbek Eshmurodov, Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Farrukh Sayfiev, Khojiakbar Alijonov, Sherzod Nasrullaev, Muhammadrasul Abdumajidov, Behruz Karimov, Diyor Ortikboev.
- Meio-campistas: Kuvondik Ruziev, Sherzod Esanov, Nodirbek Abdurazzokov, Odiljon Khamrobekov, Umarali Rakhmonaliev, Alisher Odilov, Sardorbek Rakhmonov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Jamshid Iskanderov, Jasurbek Jaloliddinov, Azizjon Ganiev.
- Atacantes: Abbosek Fayzullaev, Jaloliddin Masharipov, Dostonbek Khamdamov, Oston Urunov, Ruslanbek Jiyanov, Azizbek Amonov, Khusain Norchaev, Sherzod Temirov, Igor Sergeev, Eldor Shomurodov.
- Colômbia: Divulga dia 29 de maio.
- Portugal: Divulga dia 19 de maio.
- RD Congo: Divulga dia 11 de maio.
GRUPO L
- Gana: Ainda não divulgou.
- Inglaterra: Divulga dia 22 de maio.
- Panamá: Divulga dia 26 de maio.
- Croácia: Divulga dia 1º de junho.
