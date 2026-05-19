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Imprensa estrangeira se curva à volta de Neymar à Seleção Brasileira: 'Última dança'

Jornais europeus destacam convocação de Neymar

Pedro Bernardo
Rio de Janeiro (RJ)
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Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/05/2026
15:50
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Neymar comemora seu último gol pela Seleção Brasileira, em 2023 (Foto: Vitor Silva / CBFNeymar comemora seu último gol pela Seleção Brasileira, em 2023 (Foto: Vitor Silva / CBF)
imagem cameraNeymar comemora seu último gol pela Seleção Brasileira, em 2023 (Foto: Vitor Silva / CBF)
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A lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 saiu no final da tarde da última segunda-feira (18) e o nome de Neymar, como já era de se esperar, foi o assunto mais falado. O craque do Santos, que volta a vestir a amarelinha no momento mais crucial do ciclo, foi o grande destaque nas capas dos principais jornais esportivos do planeta.

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Veja as manchetes dos principais jornais do mundo após a convocação de Neymar:

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Marca (Espanha) repercute convocação de Neymar para Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
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AS (Espanha) repercute convocação de Neymar para Copa do Mundo (Foto: Reprodução)neymar

Na Espanha, país onde Ancelotti e Neymar têm história, os jornais foram contundentes. O Marca destacou que o técnico italiano "acabou com o debate no Brasil", validando a importância hierárquica do camisa 10. Já o AS não economizou no impacto, classificando a notícia como uma "Bomba Mundial".

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Mundo Deportivo (Espanha) repercute convocação de Neymar para Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
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The Washington Post (EUA) repercute convocação de Neymar para Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
L'equipe (França) repercute convocação de Neymar para Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
L'equipe (França) repercute convocação de Neymar para Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

Na França, o L'Équipe classificou a participação do atacante de 34 anos como a sua "Última Dança".

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BBC (ING) repercute convocação de Neymar para Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

Os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Goleiros

    1.
  1. Alisson (Liverpool)
    2. 2.
  2. Ederson (Fenerbahçe)
    3. 3.
  3. Weverton (Grêmio)

Defensores

    1.
  1. Marquinhos (Paris Saint-Germain)
    2. 2.
  2. Gabriel Magalhães (Arsenal)
    3. 3.
  3. Bremer (Juventus)
    4. 4.
  4. Danilo (Flamengo)
    5. 5.
  5. Ibañez (Al-Ahli)
    6. 6.
  6. Wesley (Roma)
    7. 7.
  7. Douglas Santos (Zenit)
    8. 8.
  8. Alex Sandro (Flamengo)
    9. 9.
  9. Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

  • Casemiro (Manchester United)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Danilo (Botafogo)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

  • Raphinha (Barcelona)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Vini Jr (Real Madrid)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Neymar (Santos)
  • Endrick (Lyon)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • Rayan (Bournemouth)

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