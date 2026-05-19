A lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 saiu no final da tarde da última segunda-feira (18) e o nome de Neymar, como já era de se esperar, foi o assunto mais falado. O craque do Santos, que volta a vestir a amarelinha no momento mais crucial do ciclo, foi o grande destaque nas capas dos principais jornais esportivos do planeta.

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➡️ Com Neymar, Ancelotti convoca a Seleção para a Copa do Mundo; veja nomes

Veja as manchetes dos principais jornais do mundo após a convocação de Neymar:

Marca (Espanha) repercute convocação de Neymar para Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

AS (Espanha) repercute convocação de Neymar para Copa do Mundo (Foto: Reprodução)neymar

Na Espanha, país onde Ancelotti e Neymar têm história, os jornais foram contundentes. O Marca destacou que o técnico italiano "acabou com o debate no Brasil", validando a importância hierárquica do camisa 10. Já o AS não economizou no impacto, classificando a notícia como uma "Bomba Mundial".

Mundo Deportivo (Espanha) repercute convocação de Neymar para Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

The Washington Post (EUA) repercute convocação de Neymar para Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

L'equipe (França) repercute convocação de Neymar para Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

Na França, o L'Équipe classificou a participação do atacante de 34 anos como a sua "Última Dança".

BBC (ING) repercute convocação de Neymar para Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

Os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Goleiros

1 . Alisson (Liverpool) 2 . Ederson (Fenerbahçe) 3 . Weverton (Grêmio)

Defensores

1 . Marquinhos (Paris Saint-Germain) 2 . Gabriel Magalhães (Arsenal) 3 . Bremer (Juventus) 4 . Danilo (Flamengo) 5 . Ibañez (Al-Ahli) 6 . Wesley (Roma) 7 . Douglas Santos (Zenit) 8 . Alex Sandro (Flamengo) 9 . Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

Casemiro ( Manchester United )

) Bruno Guimarães ( Newcastle )

) Fabinho ( Al-Ittihad )

) Danilo ( Botafogo )

) Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

Raphinha ( Barcelona )

) Gabriel Martinelli ( Arsenal )

) Luiz Henrique ( Zenit )

) Vini Jr ( Real Madrid )

) Matheus Cunha ( Manchester United )

) Neymar ( Santos )

) Endrick ( Lyon )

) Igor Thiago ( Brentford )

) Rayan (Bournemouth)

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