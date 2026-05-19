Imprensa estrangeira se curva à volta de Neymar à Seleção Brasileira: 'Última dança'
Jornais europeus destacam convocação de Neymar
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A lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 saiu no final da tarde da última segunda-feira (18) e o nome de Neymar, como já era de se esperar, foi o assunto mais falado. O craque do Santos, que volta a vestir a amarelinha no momento mais crucial do ciclo, foi o grande destaque nas capas dos principais jornais esportivos do planeta.
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Veja as manchetes dos principais jornais do mundo após a convocação de Neymar:
Na Espanha, país onde Ancelotti e Neymar têm história, os jornais foram contundentes. O Marca destacou que o técnico italiano "acabou com o debate no Brasil", validando a importância hierárquica do camisa 10. Já o AS não economizou no impacto, classificando a notícia como uma "Bomba Mundial".
Na França, o L'Équipe classificou a participação do atacante de 34 anos como a sua "Última Dança".
Os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo
Goleiros
Defensores
- Marquinhos (Paris Saint-Germain)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Bremer (Juventus)
- Danilo (Flamengo)
- Ibañez (Al-Ahli)
- Wesley (Roma)
- Douglas Santos (Zenit)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Léo Pereira (Flamengo)
Meio-campistas
- Casemiro (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Danilo (Botafogo)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
Atacantes
- Raphinha (Barcelona)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Vini Jr (Real Madrid)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Neymar (Santos)
- Endrick (Lyon)
- Igor Thiago (Brentford)
- Rayan (Bournemouth)
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