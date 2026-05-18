A Turquia carimbou seu passaporte para a América do Norte e promete ser uma das atrações mais eletrizantes da Copa do Mundo de 2026. Donos de uma das torcidas mais fanáticas do planeta, os turcos combinam agora a garra tradicional com uma safra de jovens talentos técnicos que atuam nos maiores clubes da Europa. Sob comando italiano, a meta é clara: provar que a Turquia pertence à elite do futebol.

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Para você ficar por dentro da equipe turca, o Lance! apresenta o guia completo dos turcos para a Copa do Mundo.

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🌍 Cenário: como a Turquia chega à Copa?

A Turquia chega à Copa 2026 com o orgulho resgatado. O país amargou uma ausência de 24 anos da principal competição da Fifa, mas a grande campanha na Euro 2024 mostrou que o vento mudou de direção. Nas Eliminatórias, a equipe exibiu consistência tática e um futebol ofensivo envolvente. Esqueça o time instável de outrora; esta seleção chega madura, com atletas formados sob a pressão de ligas gigantescas e com a confiança necessária para bater de frente com qualquer adversário.

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📈 Melhor campanha em Copas

A Turquia tem poucas participações, mas uma história gigante. Sua melhor campanha foi o histórico 3º lugar na Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e no Japão. Naquela ocasião, a equipe liderada por Hakan Şükür e Rüştü Reçber encantou o mundo, vendeu caro a derrota para o Brasil de Ronaldo Fenômeno na semifinal e venceu a Coreia na disputa pelo bronze. É esse espírito de "gigante adormecido" que o elenco atual busca resgatar.

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✨ Fato curioso: o gol mais rápido da história das Copas

Pertence à Turquia o recorde do gol mais veloz já marcado em um Mundial. Na Copa de 2002, na decisão do terceiro lugar contra a Coreia do Sul, o centroavante Hakan Şükür balançou as redes com impressionantes 11 segundos de jogo, logo após a saída de bola dos sul-coreanos. Um recorde que permanece intacto até hoje.

⚡ O cara do time: Hakan Çalhanoğlu

Se os jovens trazem a irreverência, o capitão Hakan Çalhanoğlu traz a engrenagem. O meio-campista da Inter de Milão é a referência técnica e a liderança do elenco. Dono de uma das melhores batidas de bola do futebol mundial, Çalhanoğlu é uma ameaça constante em cobranças de falta, escanteios e chutes de longa distância, além de ditar rigorosamente o ritmo do meio-campo da equipe.

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➡️ Tunísia anuncia convocação para a Copa do Mundo de 2026

Hakan Çalhanoglu em ação pela Turquia em 2022 (Foto: GINTS IVUSKANS / AFP).

👁️ Fique de olho: Arda Güler

Amplamente conhecido pelo apelido de "Messi turco", o jovem meia-atacante do Real Madrid, Arda Güler, é o jogador que faz o torcedor levantar da cadeira. Com uma canhota mágica, visão de jogo impressionante e capacidade rara de improviso em espaços curtos, Güler é a grande esperança da Turquia para desequilibrar as defesas adversárias. A Copa de 2026 tem tudo para ser o cenário de sua consolidação global.

Antonio Rüdiger (esquerda) e Arda Güler (direita) comemorando gol marcado em ação (Foto: Alexandre Beier/AFP).

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👨‍🏫 Quem é o treinador da Turquia?

O comandante da reação turca é o italiano Vincenzo Montella. Conhecido em seus tempos de jogador como "Aeroplanino", o técnico de 51 anos trouxe a organização defensiva e a disciplina tática italianas para o talento nato dos jogadores turcos. No cargo desde o final de 2023, Montella foi o responsável por dar espaço e blindar os jovens do elenco, criando um ambiente de união e um modelo de jogo baseado em transições em altíssima velocidade.

📋 Time base (3-4-2-1)

Uğurcan Çakır; İsmail Yüksek, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı; Zeki Çelik, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü e Ferdi Kadıoğlu; Arda Güler, Kenan Yıldız; e Kerem Aktürkoğlu.

📅 Agenda da Turquia na fase de grupos

Austrália x Turquia

⚽ Fase de grupos (Grupo D);

📅 14 de junho, domingo, às 1h (de Brasília);

🏟️ BC Place Stadium, Vancouver, CAN.

Turquia x Paraguai

⚽ Fase de grupos (Grupo D);

📅 20 de junho, sábado, às 00h (de Brasília);

🏟️ Levi's Stadium, São Francisco, EUA.

Turquia x Estados Unidos

⚽ Fase de grupos (Grupo D);

📅 25 de junho, quinta-feira, às 23h (de Brasília);

🏟️ SoFi Stadium, Los Angeles, EUA.

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