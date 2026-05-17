Lesão coloca possível retorno de Neuer à Copa do Mundo de 2026 em dúvida
O anúncio oficial do Bayern vem após rumores de um possível retorno à seleção alemã
- Matéria
- Mais Notícias
O que parecia o ensaio para um retorno triunfal ganhou contornos de drama neste domingo (17). Após ser substituído aos 60 minutos do confronto contra o FC Köln no dia anterior, o goleiro Manuel Neuer teve uma lesão muscular na panturrilha esquerda confirmada pelo departamento médico do Bayern de Munique.
Relacionadas
- Fora de Campo
Eric Faria aponta grande nome para Seleção Brasileira na Copa
Fora de Campo17/05/2026
- Lancepédia
Os maiores artilheiros da seleção da Áustria na história das Copas do Mundo
Lancepédia17/05/2026
- Fora de Campo
Mauro Naves opina em possível convocação de Neymar: ‘Pode mudar’
Fora de Campo17/05/2026
O anúncio acende o sinal de alerta em todo o país, justamente no momento em que os bastidores se movimentam com a notícia de que o ídolo negocia sua volta à seleção alemã para a Copa do Mundo.
➡️ Acompanhe todas as convocações para a Copa do Mundo 2026
➡️ Enquete Lance!: faça sua convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026
Tradução: "Problemas musculares em Manuel Neuer. O goleiro deve reduzir o ritmo por enquanto devido a problemas musculares na panturrilha esquerda. Isso foi constatado em um exame realizado pelo departamento médico do FC Bayern. O capitão foi substituído após sair mancando no minuto 60 do jogo em casa da Bundesliga contra o 1. FC Köln no sábado".
⚽ Aposte nos jogos do Brasil e pelo Mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
O plano para o retorno histórico
A aposentadoria internacional de Neuer, anunciada logo após a Eurocopa de 2024, parecia definitiva, até que suas atuações em altíssimo nível pelo Bayern mudassem o cenário. Segundo o jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sports, as conversas entre o arqueiro de 40 anos e o técnico Julian Nagelsmann estavam avançadas.
O primeiro passo burocrático já foi dado. A Federação Alemã de Futebol (DFB) cumpriu o prazo da Fifa e incluiu o nome de Neuer na lista preliminar de 55 convocados. Agora, o fantasma da lesão muscular corre contra o relógio, já que Nagelsmann anunciará a convocação final e definitiva no próximo dia 21 de maio.
➡️️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
- Matéria
- Mais Notícias