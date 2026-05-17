O que parecia o ensaio para um retorno triunfal ganhou contornos de drama neste domingo (17). Após ser substituído aos 60 minutos do confronto contra o FC Köln no dia anterior, o goleiro Manuel Neuer teve uma lesão muscular na panturrilha esquerda confirmada pelo departamento médico do Bayern de Munique.

continua após a publicidade

O anúncio acende o sinal de alerta em todo o país, justamente no momento em que os bastidores se movimentam com a notícia de que o ídolo negocia sua volta à seleção alemã para a Copa do Mundo.

➡️ Acompanhe todas as convocações para a Copa do Mundo 2026

➡️ Enquete Lance!: faça sua convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

continua após a publicidade

Tradução: "Problemas musculares em Manuel Neuer. O goleiro deve reduzir o ritmo por enquanto devido a problemas musculares na panturrilha esquerda. Isso foi constatado em um exame realizado pelo departamento médico do FC Bayern. O capitão foi substituído após sair mancando no minuto 60 do jogo em casa da Bundesliga contra o 1. FC Köln no sábado".

⚽ Aposte nos jogos do Brasil e pelo Mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

O plano para o retorno histórico

A aposentadoria internacional de Neuer, anunciada logo após a Eurocopa de 2024, parecia definitiva, até que suas atuações em altíssimo nível pelo Bayern mudassem o cenário. Segundo o jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sports, as conversas entre o arqueiro de 40 anos e o técnico Julian Nagelsmann estavam avançadas.

O primeiro passo burocrático já foi dado. A Federação Alemã de Futebol (DFB) cumpriu o prazo da Fifa e incluiu o nome de Neuer na lista preliminar de 55 convocados. Agora, o fantasma da lesão muscular corre contra o relógio, já que Nagelsmann anunciará a convocação final e definitiva no próximo dia 21 de maio.

Neuer durante o único treino da Alemanha em Omã, na Copa de 2022 (Foto: Philipp Reinhard/DFB)

➡️️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte