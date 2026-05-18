Convocação da Seleção Brasileira para Copa do Mundo: horário e onde assistir ao anúncio de Ancelotti
Carlo Ancelotti irá anunciar os 26 jogadores escolhidos para a Copa do Mundo de 2026
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O técnico Carlo Ancelotti anuncia nesta segunda-feira (18), a partir das 17h (de Brasília), a lista dos 26 jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 (disputada nos EUA, México e Canadá). O evento acontecerá no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro (RJ), e terá transmissão ao vivo por Lance!TV, TV Globo, SBT (TV aberta), SporTV, ESPN e CNN Brasil (TV fechada), além de Disney+, CazéTV, CBF TV, SBT Sports, ge.tv e TNT Sports (streaming e YouTube).
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A grande expectativa do dia gira em torno de Neymar. Após sofrer uma grave lesão em outubro de 2023 pelas Eliminatórias, o atual camisa 10 do Santos se recuperou fisicamente e engatou uma boa sequência de jogos na temporada. O que antes parecia um descarte quase certo virou uma forte possibilidade: o atacante voltou a ser muito bem avaliado pela comissão técnica para ir ao Mundial e conta com o "lobby" público de líderes do elenco, como Casemiro e Raphinha.
A leitura dos 26 nomes por Carlo Ancelotti está prevista para ocorrer por volta das 17h45, seguida da tradicional entrevista coletiva.
Tudo sobre a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 (onde assistir, horário, pré-lista e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Convocação da Seleção Brasileira
Copa do Mundo FIFA 2026
📆 Data e horário: segunda-feira, 18 de maio de 2026, a partir das 17h (de Brasília). A leitura dos nomes deve ocorrer às 17h45.
📍 Local: Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro (RJ).
👁️ Onde assistir: TV Globo, SBT, SporTV, ESPN, CNN Brasil, SBT Sports, Disney+, CazéTV, CBF TV, ge.tv e TNT Sports.
📋 PRÉ-LISTA DE 55 JOGADORES
🧤 Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe), Hugo Souza (Corinthians), John (Nottingham Forest) e Weverton (Grêmio).
🛡️ Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro Ribeiro (Lille), Bremer (Juventus), Carlos Augusto (Inter de Milão), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Kaiki Bruno (Cruzeiro), Léo Ortiz (Flamengo), Léo Pereira (Flamengo), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (PSG), Natan (Betis), Paulo Henrique (Vasco), Thiago Silva (Porto), Vitinho (Botafogo), Vitor Reis (Girona) e Wesley (Roma).
⚙️ Meio-campistas: Andreas Pereira (Palmeiras), Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Éderson (Atalanta), Fabinho (Al-Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray), Gerson (Cruzeiro), Lucas Paquetá (Flamengo) e Matheus Pereira (Cruzeiro).
⚽ Atacantes: Antony (Betis), Endrick (Lyon), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Richarlison (Tottenham), Samuel Lino (Flamengo), Savinho (Manchester City) e Vini Jr. (Real Madrid).
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