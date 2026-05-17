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Fifa e Irã fazem reunião para garantir seleção na Copa do Mundo

Secretário-Geral da Fifa exaltou o andamento da reunião em entrevista à Reuters

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/05/2026
10:49
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Presidente do Irã se despedindo seleção de futebol antes das suas idas para a Copa do Mundo
imagem cameraO presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, se despede da seleção de futebol antes do embarque para a Copa. (Foto: Iranian presidency/AFP)
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A menos de um mês para o pontapé inicial da Copa do Mundo, a bola mais complexa do torneio está rolando nos bastidores da diplomacia. No último sábado (16), a cúpula da Fifa e a Federação Iraniana de Futebol (FFIRI) se reuniram em Istambul, na Turquia, para desdobrar a viabilidade da participação do país asiático no Mundial.

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Nó diplomático desatado

Até a última quinta-feira (14), nenhum membro da seleção havia recebido a autorização consular para entrar em solo estadunidense.

Para tentar desatar esse nó, a Turquia virou a parada estratégica do Irã. A delegação desembarca em território turco nesta segunda-feira (18) para um período de treinamentos e, crucialmente, para finalizar os trâmites dos vistos no consulado americano local. Durante a estadia, os iranianos disputarão dois amistosos, o primeiro deles já confirmado contra Gâmbia, no dia 29 de maio.

Se o cronograma logístico funcionar, a equipe migra no início de junho para a sua base oficial de treinamento no Kino Sports Complex, no Arizona (EUA).

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Mulher agita bandeira do Irã diante de outdoor anti-EUA em Teerã, em meio a tensões no Estreito de Ormuz. (Foto: AFP)
Mulher agita bandeira do Irã diante de outdoor anti-EUA em Teerã, em meio a tensões no Estreito de Ormuz. (Foto: AFP)

Otimismo e resolução de problemas

Apesar do clima de urgência, o tom oficial após a reunião na sede da Federação Turca de Futebol foi de um otimismo polido. O secretário-geral da Fifa, Mattias Grafstrom, classificou o diálogo com o presidente da FFIRI, Mehdi Taj, como "altamente construtivo e positivo".

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— Abordamos assuntos pertinentes e de caráter operacional, como fazemos com qualquer associação membro. Estamos ansiosos para receber a República Islâmica do Irã na Copa — declarou Grafstrom, preferindo manter os detalhes sob sigilo.

Por outro lado, Mehdi Taj foi mais específico em entrevista à Reuters, revelando que a delegação iraniana colocou as cartas na mesa:

— Estou feliz que ouviram os argumentos do Irã, os pontos que levantamos, e que propuseram soluções para cada um deles. Se Deus quiser, nossa seleção poderá ir à Copa do Mundo sem problemas e obter grandes resultados.

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Caminho do Team Melli no Grupo G

Superadas as barreiras geopolíticas, o Irã terá uma jornada intensa concentrada inteiramente em solo americano durante a fase de grupos. Sorteada no Grupo G, a seleção fará a seguinte rota:

  • 15 de junho: estreia contra a Nova Zelândia (Los Angeles);
  • 21 de junho: confronto contra a Bélgica (Los Angeles);
  • 26 de junho: encerramento da primeira fase contra o Egito (Seattle).

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