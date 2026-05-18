Chegou o momento mais esperado para o goleiro Hugo Souza. Carlo Ancelotti fará, nesta segunda-feira (18), a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, e o arqueiro do Corinthians vive a expectativa de disputar seu primeiro Mundial.

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Na briga por uma vaga na Copa do Mundo, Hugo Souza concorre com Alisson, Ederson e Bento. O primeiro se recupera de uma lesão muscular na coxa direita sofrida no fim de março de 2026, enquanto o segundo não vive o melhor momento no Fenerbahçe. A disputa, no entanto, tende a ser mais direta com o terceiro, que aparece como principal concorrente na briga pela última vaga.

Desde que chegou ao Corinthians, o goleiro Hugo Souza soma 119 partidas disputadas, todas como titular. No período, o camisa um acumulou 51 jogos sem sofrer gols e manteve média de 0,9 gol sofrido por partida. O arqueiro também registra 75% de bolas defendidas e 2,7 defesas por jogo, consolidando-se como um dos nomes mais regulares do elenco alvinegro.

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Hugo Souza com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Instagram)

Além da consistência defensiva, Hugo também se destacou em momentos decisivos. O goleiro defendeu 14 cobranças de pênalti com a camisa do Corinthians, fator que contribuiu diretamente em classificações e resultados importantes da equipe. Em chutes dentro da área, o arqueiro mantém média de 1,4 defesa por jogo, mostrando eficiência em situações de maior risco.

Na temporada de 2026, Hugo Souza entrou em campo em 29 oportunidades, novamente todas como titular. O goleiro soma 13 partidas sem ser vazado e apresenta média de 0,8 gol sofrido por jogo, desempenho levemente superior ao acumulado geral pelo clube. Em média, o camisa um realiza 2,4 defesas por partida e tem 74% de bolas defendidas no ano.

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Os números também mostram participação ativa do goleiro com os pés. Hugo registra 68% de acerto nos passes tanto no recorte geral quanto na temporada de 2026. Já nas bolas longas, o aproveitamento é de 36% no total pelo Corinthians e 31% nesta temporada, números que evidenciam a tentativa frequente de participação na construção ofensiva da equipe.

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Apesar da regularidade, Hugo Souza também acumulou alguns lances negativos desde que chegou ao Corinthians. O goleiro marcou um gol contra no período e cometeu três pênaltis, sendo dois deles apenas em 2026. Ainda assim, o desempenho geral rende ao camisa um nota média 7.03 no Sofascore, enquanto na atual temporada o índice é de 6.82.

Hugo Souza esteve presente em quatro das cinco listas de Ancelotti, tendo sido titular na derrota do Brasil para o Japão por 3 a 2. O atleta tem a confiança do treinador italiano, principalmente por conta do destaque conquistado por defender pênaltis em diversas ocasiões.

Sonho e expectativa

O goleiro sempre deixou claro que a Copa do Mundo é um sonho, alimentado desde a infância, e que agora busca transformar essa conquista em rotina. Neste domingo (17), ao falar sobre a convocação, o Hugo Souza falou sobre como vai acompanhar a convocação.

— É uma surpresa para todo mundo. Então, como eu falei, vou estar em casa com a minha família, vou assistir na mesma esperança de todo brasileiro, na mesma intenção de todo brasileiro para saber quem vai estar. Falei com a minha família e com alguns amigos. Eu falei: "Cara, é a primeira vez que eu estou passando por isso, essa expectativa de estar numa lista de Copa do Mundo". E, bom, mas a gente não sabe de nada. A gente só vai saber amanhã, às 16h, quando o Mister falar a lista — disse Hugo Souza após a derrota para o Botafogo, neste domingo (17).

O goleiro do Corinthians destacou a importância da preparação mental e revelou que convive diariamente com a ideia de disputar uma Copa do Mundo, mantendo a rotina de treinos e concentração enquanto aguarda a divulgação da lista final.

— Cara, mentalizar, mentalizo todo dia. Se você pegar o papel de parede do meu telefone, é esse aqui (foto com a camisa da Seleção). Eu acordo com essa imagem. Está aqui... eu durmo e acordo com essa imagem todo dia, né? Então, é o trabalho que eu faço mental para mentalizar isso. E estou na expectativa e, se Deus quiser, que dê tudo certo — completou.

Hugo Souza ganhou destaque com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Corinthians na Copa do Mundo

Caso seja convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, Hugo Souza se tornará o 25º jogador a representar o Corinthians no torneio de seleções. Os nomes mais recentes da lista são o goleiro Cássio e o lateral Fagner, convocados para a edição de 2018, disputada na Rússia.

A relação histórica do Corinthians em Copas do Mundo reúne atletas marcantes do futebol brasileiro e internacional. Entre eles estão Dida e Vampeta, campeões com a Seleção Brasileira em 2002, além de Sócrates, Rivelino e Baltazar, ídolos que construíram trajetórias importantes tanto no clube quanto com a camisa da Seleção.

Veja abaixo a lista completa:

1938 (França) - Brandão e Lopes 1950 (Brasil) - Baltazar 1954 (Suíça) - Baltazar e Cabeção 1958 (Suécia) - Gilmar e Oreco 1966 (Inglaterra) - Garrincha 1970 (México) - Rivelino e Ado 1974 (Alemanha) - Rivelino e Zé Maria 1978 (Argentina) - Amaral 1982 (Espanha) - Sócrates 1986 (México) - Carlos, Édson e Casagrande 1994 (Estados Unidos) - Viola 1998 (França) - Gamarra (Paraguai) e Rincón (Colômbia) 2002 (Coreia do Sul e Japão) - Dida, Vampeta e Ricardinho 2006 (Alemanha) - Ricardinho, Mascherano (Argentina) e Tévez (Argentina) 2018 (Rússia) - Cássio e Fagner

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