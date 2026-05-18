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Ancelotti faz convocação sem os 26 preferidos para a Seleção na Copa

Lesões tiram três nomes do Mundial e fazem relembrar dramas de outras edições

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Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/05/2026
06:00
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Estêvão - Seleção Brasileira
imagem cameraEstêvão era nome certo na Seleção para a Copa do Mundo, mas fica de fora por lesão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
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Uma coisa é certa: a Seleção Brasileira que será anunciada na convocação desta segunda-feira (18) não é a que o técnico Carlo Ancelotti havia projetado para a Copa do Mundo. Isso porque três jogadores que certamente estariam na lista dos 26 se lesionaram — dois dos quais prováveis titulares.

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Estêvão foi o corte mais recente e tirou de Ancelotti o artilheiro da Seleção sob o seu comando. O atacante do Chelsea marcou cinco gols em sete partidas pelo Brasil no ano passado e era nome certo no quarteto ofensivo que o treinador tem escalado.

Mas a ausência provavelmente mais sentida é a de Éder Militão. Improvisado no lado direito, o zagueiro do Real Madrid foi o melhor lateral por aquele lado do campo que Carlo Ancelotti conseguiu escalar nas dez partidas como treinador da Seleção Brasileira. E podia ainda assumir tranquilamente uma vaga no miolo da zaga, seu verdadeiro ofício.

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Outro que ficará de fora é Rodrygo, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e deve voltar aos gramados apenas no final do ano. O atacante do Real Madrid talvez não estivesse entre os 11 do time ideal de Ancelotti, mas certamente disputava vaga entre eles.

Perder jogadores às vésperas de Copa do Mundo não é exclusividade de Ancelotti; na verdade, é quase uma tradição no futebol brasileiro.

Casos emblemáticos e nem tão distantes envolveram o Brasil nos dois últimos títulos mundiais conquistados, e, nos dois casos, com as convocações para os Mundiais já definidas.

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Éder Militão deve aparecer entre os 11 iniciais do Brasil diante de Senegal
Éder Militão e Rodrygo: lesões tiram dupla do Real Madrid da convocação da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Em 1994, Carlos Alberto Parreira perdeu a dupla de zaga. Mozer foi diagnosticado com hepatite e Ricardo Gomes sofreu lesão muscular durante o amistoso com El Salvador, já durante a preparação para a Copa do Mundo. Aldair e Ronaldão foram chamados.

Oito anos depois, a Seleção Brasileira de Luiz Felipe Scolari perderia o capitão na véspera da estreia, diante da Turquia. O volante Emerson deslocou o ombro durante treino recreativo — ele foi para o gol durante o "rachão" e caiu de mau jeito. Acabou cortado, e Ricardinho foi chamado para o lugar.

Nos dois casos, Parreira e Felipão conseguiram encontrar reposição à altura. A zaga do Brasil no Mundial do tetra teve atuação impecável do início ao fim, com Aldair e Márcio Santos. A do penta teve o impacto inicial de ficar sem o capitão, mas a braçadeira acabou com Cafu, cuja liderança foi logo assimilada pelo grupo.

O impacto das ausências de Estêvão, Rodrygo e Éder Militão tende a ser mais de projeção do que de certezas. Afinal, se naquelas duas Copas o Brasil perdera jogadores que, todos sabiam, já integravam o time titular, a Seleção Brasileira que irá para os Estados Unidos ainda está em fase de consolidação, e não terá nenhum jogador que esteve em campo em todas as dez partidas sob o comando de Ancelotti.

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