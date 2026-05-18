Disputa no ataque causa expectativa na convocação da seleção
Quatro nomes estão garantidos, três quase certos e 10 brigam por duas vagas
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A convocação da Seleção Brasileira que disputará a Copa do Mundo, claro, é muito aguardada pelo torcedor brasileiro, mas nenhum setor do time gera tanta expectativa quanto o ataque. Na tarde desta segunda-feira (18), o Brasil enfim saberá se Carlo Ancelotti levará Neymar ao Mundial, mas, além dele, outros oito — ou nove — nomes serão anunciados.
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Ancelotti dissera ainda no ano passado que pretendia levar nove jogadores de ataque para a Copa do Mundo, mas a perda de atletas importantes por lesão, o surgimento de peças novas e a indefinição quanto a Neymar podem ter feito o treinador mudar de planos para a convocação da Seleção, que será feita no Museu do Amanhã, no Rio.
Certo, porém, é que há nomes em excesso para ocupar o setor ofensivo. Em dez jogos até aqui, o treinador utilizou dezesseis atacantes — perdeu dois deles, Rodrygo e Estêvão, por lesão — e pré-selecionou para a Copa do Mundo outros quatro com quem ainda não trabalhou: Neymar, Pedro, Antony e Gabriel Jesus.
Entre todos os já convocados, Vini Jr., Raphinha, Matheus Cunha e Gabriel Martinelli são nomes certos na convocação. Luiz Henrique e João Pedro também estão muito bem cotados. Sobrariam três vagas para outros 11 nomes que compõem a pré-lista — ou apenas duas se Neymar for chamado.
Convocados pela primeira vez na Data Fifa de março, para os amistosos diante de França e Croácia, Endrick, Igor Thiago e Rayan deixaram boa impressão. Mas uma eventual convocação dos três para a Seleção fará com que Neymar fique de fora — a menos que Ancelotti o coloque na cota dos meio-campistas.
Do trio, Endrick e Igor Thiago são os que têm mais chances de aparecer na lista final, por terem características mais de camisa 9. O atacante do Lyon reencontrou o caminho do gol no futebol francês, enquanto o do Brentford ostenta a vice-artilharia da Premier League, com 22 gols em 37 partidas.
Presente na última Copa do Mundo, Pedro ainda não foi chamado por Carlo Ancelotti para a Seleção, mas mantém a esperança de aparecer na convocação desta segunda-feira. Isso porque ele foi observado in loco pelo treinador na noite de domingo (17), quando o Flamengo enfrentou o Athletico na Arena da Baixada, em Curitiba. E o atacante marcou o gol do rubro-negro carioca no empate por 1 a 1.
Antony e Gabriel Jesus, outros dois que compõem a lista de pré-convocados e que ainda não jogaram sob o comando de Ancelotti, correm por fora. Richarlison era a aposta do treinador para ser o homem de área do Brasil, mas depois de atuar nos seis primeiros jogos e não marcar gols, perdeu espaço.
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