Convocação da Seleção Brasileira: IA projeta os 26 nomes na lista da Copa
Convocação oficial acontece nesta segunda-feira (18)
A convocação oficial da Seleção Brasileira acontecerá nesta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. O Lance! pediu que o ChatGPT fizesse sua própria lista com os nomes que devem defender o Brasil na Copa do Mundo.
Confira a convocação da IA:
Goleiros
Alisson Becker
Ederson
Bento
Laterais
Danilo
Wesley
Guilherme Arana
Alex Sandro
Zagueiros
Marquinhos
Murillo
Gabriel Magalhães
Beraldo
Meio-campistas
Casemiro
Bruno Guimarães
João Gomes
Gabriel Sara
Lucas Paquetá
Douglas Luiz
Atacantes
Neymar
Vinícius Júnior
Richarlisson
Raphinha
Endrick
Igor Jesus
Pedro
Gabriel Martinelli
Igor Thiago
Time titular ideal
Alisson; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Alex Sandro; Bruno Guimarães, Gabriel Sara e Paquetá; Raphinha, Vini Jr. e Neymar.
Neymar na convocação da Seleção Brasileira?
O assunto "Neymar na Copa" tem tomado o noticiário nas últimas semanas. Mauro Naves, ex-Globo e atualmente no SBT, opinou sobre a possibilidade do atacante ser convocado.
— Com o Neymar, vejo algo parecido. Não acho que ele precise chegar para ser titular absoluto. Mas em um jogo complicado, travado no segundo tempo, colocar um jogador da qualidade técnica dele pode mudar completamente a partida em uma jogada. Tenho a impressão de que o Ancelotti não pensa em montar o time com Neymar começando, mas sim como alguém capaz de contribuir muito ao longo dos jogos - afirmou Naves ao Lance!.
Companheiro de transmissão de Mauro, Juninho Paulista, ex-Flamengo, São Paulo e outros, também deu sua opinião sobre o assunto, também em entrevista exclusiva ao Lance!. Juninho já foi, inclusive, coordenador da Seleção Brasileira.
— Eu acho que a discussão entre o Neymar é se ele estaria preparado basicamente para ser como o cara. E o que ele está demonstrando agora é que sim. Então, ele está jogando os jogos pelo Santos, está criando o ritmo do jogo, que é o que estava faltando para ele. Então, eu espero que daqui até a convocação, ele também continue nesse ritmo. E aí, eu acho que ele não tem dúvida nenhuma. Ele estando em campo, estando jogando, tecnicamente não tem nem que se discutir - afirmou Juninho.
Vale lembrar que Neymar está na pré-lista de convocados de Ancelotti. A última lista será apresentada pelo treinador italiano nesta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
