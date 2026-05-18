Convocação da Seleção nesta segunda revela o Brasil da Copa

Um evento para mil pessoas em um dos (muitos) cartões postais do Rio servirá para dar o pontapé inicial do Brasil na Copa do Mundo de 2026. A partir das 17h (de Brasília) desta segunda-feira (18), o técnico Carlo Ancelotti faz a convocação da Seleção Brasileira diretamente do Museu do Amanhã, no Centro do Rio.

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Não é exagero dizer que o anúncio dos 26 convocados é cercado por muita expectativa não só por brasileiros, mas pelo mundo todo. Cerca de 700 jornalistas estão credenciados, incluindo profissionais de Inglaterra, Escócia, Rússia, China, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, El Salvador, Argentina, Itália, Espanha, Chile, Bangladesh e Japão.

Além deles, centenas de convidados, incluindo dirigentes, patrocinadores e autoridades são esperados no Museu do Amanhã, projetado pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava e que, desde 2015, é ponto turístico bastante visitado às margens da Baía de Guanabara.

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Preparada para ser uma grande festa, a convocação da Seleção terá também apresentações de Ludmilla e João Gomes, mas é claro que o que todos esperam é ouvir o anúncio de cada um dos 26 jogadores que irão representar o Brasil em busca do Hexa.

Boa parte desses nomes são conhecidos há muito tempo. São os casos dos goleiros Alisson e Ederson, dos zagueiros Marquinhos, Gabriel Magalhães e Danilo (Flamengo) — anunciado nominalmente por Ancelotti na Data Fifa de março —, dos laterais Wesley e Douglas Santos, dos volantes Casemiro e Bruno Guimarães, e dos atacantes Vini Jr, Raphinha, Matheus Cunha e Gabriel Martinelli.

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Além deles, Bento, Bremer, Ibañez, Alex Sandro, Fabinho, Danilo (Botafogo), Lucas Paquetá, Luiz Henrique e João Pedro só não serão anunciados por Ancelotti na convocação da Seleção para a Copa se houver surpresa de última hora.

Museu do Amanhã, na Praça Mauá, receberá a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

Maior expectativa da convocação é pelo anúncio ou não de Neymar na Seleção da Copa

Mas a grande expectativa gira em torno dos outros nomes para completar a lista de 26, sendo um deles o responsável por movimentar debates intensos nos últimos meses: Neymar.

O jogador do Santos esteve presente em todas as listas de pré-convocados de Ancelotti, mas não foi chamado nenhuma vez pelo técnico italiano, seja por lesão, seja por estar fisicamente abaixo do que queria a comissão técnica.

Neymar, porém, voltou a jogar com regularidade nas últimas semanas. Não foi brilhante e esteve longe de ser o Neymar que encantou o planeta na última década e meia, mas se esforçou para mostrar que ainda pode disputar uma Copa do Mundo. Nesta segunda, a partir das 17h, Carlo Ancelotti irá revelar se foi convencido.

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