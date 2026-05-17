O gol marcado por Matheus Cunha na vitória do Manchester United sobre o Nottingham Forest, neste domingo (17), chamou atenção não apenas pelo placar. Depois de balançar a rede, o atacante repetiu um gesto que já virou sua marca: a simulação de um movimento de surfe.

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Mas o que pouca gente sabe é que a celebração tem um motivo bem mais próximo da vida pessoal do jogador do que do futebol em si.

Fora dos gramados, o titular da Seleção Brasileira cultiva uma forte ligação com o surfe. O esporte, que começou como lazer, acabou ganhando espaço na rotina do jogador, que costuma aproveitar momentos de descanso para se aventurar nas ondas. Veja abaixo a comemoração:

Em uma de suas entrevistas recentes, ele comentou sobre a origem da comemoração:

— Para ser honesto, agora eu melhorei um pouco minha comemoração. Meus amigos no Brasil sempre dizem: "Você precisa remar um pouco mais para surfar — e se levantar na prancha de surfe!" — "É parte da minha vida. Para mostrar a todos o quão feliz eu fico jogando futebol e surfando, eu tenho que fazer isso.

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A ideia, segundo ele, nasceu de conversas com amigos no Brasil e virou uma forma de expressar alegria dentro de campo. O gesto acabou ganhando repercussão e até chamou atenção de nomes do esporte mundial, que passaram a reproduzir a comemoração em homenagens ao atacante.

Em outro momento, ao "ge", Matheus Cunha revelou que a primeira experiência em uma prancha aconteceu durante uma viagem ao Rio Grande do Norte, onde conheceu surfistas e chegou até a se aproximar de Ítalo Ferreira, medalhista olímpico. A partir dali, o hábito passou a fazer parte da sua vida, mesmo após a mudança para a Inglaterra.

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Ele também explicou como mantém essa conexão mesmo na rotina europeia, citando idas a estruturas de ondas artificiais em Bristol, quando surge uma folga.

— O surf apareceu na minha vida em um momento de lazer e descanso. Estava tirando alguns dias de férias em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, e lá pude ter o prazer de conhecer alguns surfistas. Desde então tomei gosto pelo esporte e procuro sempre praticar nos meus momentos de lazer..

E completou ao detalhar como o esporte virou um escape da rotina intensa como jogador profissional:

— Foi uma situação que aconteceu de maneira natural e hoje posso dizer que faz parte da minha vida e dia a dia. Fiz alguns amigos surfando que estou sempre em contato. Um deles é o Ítalo Ferreira. Nos falamos constantemente e, quando ele está nas águas, ligo a TV para torcer. É um hobby e uma maneira de me desligar da rotina pesada que tenho como jogador de futebol. Recarrega as minhas energias.

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Goleiros

Alisson, Ederson, Bento e Hugo Souza.

Laterais

Wesley, Alex Sandro, Douglas Santos, Vitinho, Caio Henrique e Carlos Augusto.

Zagueiros

Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer, Ibañez, Danilo (Flamengo), Léo Pereira e Fabrício Bruno.

Meias

Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Danilo (Botafogo), Andrey Santos, Gabriel Sara e Lucas Paquetá.

Atacantes

Vini Jr, Raphinha, Gabriel Martinelli, João Pedro, Matheus Cunha, Rayan, Luiz Henrique, Estêvão, Igor Thiago, Endrick e Neymar.