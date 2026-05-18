Grupo do Brasil na Copa do Mundo; veja adversários da Seleção

A contagem regressiva para o apito inicial já começou. Com os 26 escolhidos e sorteio de grupos definido desde dezembro, a CBF e a comissão técnica brasileira já mapearam os primeiros desafios do Brasil rumo ao tão sonhado hexacampeonato. Cabeça de chave do Grupo C, a Seleção Brasileira enfrentará as seleções de Marrocos, Haiti e Escócia na primeira fase da Copa do Mundo.

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O Brasil irá estrear no sábado, 13 de junho, diante de Marrocos. Seis dias depois, no dia 19, o elenco canarinho encara o Haiti e encerra sua participação na fase de grupos no dia 24 de junho, contra a Escócia.

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Pontapé inicial: a agenda de preparação de Ancelotti

Embora a bola só role oficialmente em junho, a jornada brasileira ganha tração bem antes do desembarque na América do Norte. Na semana seguinte ao anúncio dos convocados de Ancelotti, os atletas se apresentarão na Granja Comary, em Teresópolis, para cinco dias de treinamentos intensivos. Esse primeiro ciclo de preparação em solo nacional será coroado com um amistoso de despedida contra o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã.

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No dia 1º de junho, a delegação brasileira embarca para os Estados Unidos, onde fixará sua base de treinamento na cidade de Nova Jersey. Antes da grande estreia, o elenco de Ancelotti terá um último e crucial teste: um amistoso preparatório contra o Egito, agendado para o dia 6 de junho, na cidade de Cleveland. Será o ajuste final da máquina brasileira antes que o mundo pare para assistir ao espetáculo.

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Cruzamentos e o novo formato do mundial

O caminho rumo à final ganhou um obstáculo a mais nesta edição. Pela primeira vez na história, o torneio contará com 48 seleções, o que insere uma fase inédita de mata-mata (os 16 avos de final) logo após a fase de grupos.

Caso confirme o favoritismo e avance na liderança ou na segunda posição, o Brasil cruzará com os classificados do Grupo F. Essa chave tem a Holanda como cabeça de chave, além de Japão e Tunísia. A última vaga do bloco será definida na repescagem europeia, disputada por Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia.

Trionda, bola da Copa de 2026 e ao lado, o troféu do torneio (Foto: X/@adidasfootball)

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