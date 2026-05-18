Paulo Nunes opina possível convocação de Neymar: 'Esperava'

Ex-jogador e atualmente comentarista dos canais Globo, Paulo Nunes opinou sobre a possível convocação de Neymar Júnior para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. A divulgação da lista final acontece nesta segunda-feira (18), às 17h, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

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De acordo com Paulo Nunes, Neymar deve ser levado para a Copa do Mundo, pois é um torneio de curta duração e é importante ter "um talento" a mais durante a competição.

— Eu levaria, sim. Ele é um gênio. Em um torneio curto, a gente precisa de um lance diferente, de uma jogada decisiva. E precisamos ser claros: a Seleção Brasileira carece dessa personalidade e dessa qualidade. O Neymar pode demonstrar isso dentro da seleção - afirmou.

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— Eu entendo quem acha que ele não deveria ser levado. Se fosse pelo desempenho do último ano e meio, o Neymar não estaria na lista. Mas ele está indo também porque os jogadores que tiveram oportunidade na seleção não convenceram e não passaram a confiança de que poderiam decidir um jogo importante - acrescentou o ex-jogador.

Também perguntado sobre seu palpite, se Ancelotti levará ou não Neymar, Paulo Nunes afirmou que acredita que o italiano contará com o atleta na Copa do Mundo.

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— A lista será divulgada hoje e, pelo que o Neymar apresentou no fim da temporada e pelo que os outros jogadores não mostraram na seleção, acredito que ele esperava ser convocado pelo nosso querido Ancelotti - finalizou.

Neymar atuando pela Seleção Brasileira (Foto: Carl de Souza/AFP)

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Seleção estreia dia 13 na Copa do Mundo

A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, no estádio Azteca, na Cidade do México. A Seleção Brasileira estreia no dia 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York. Além da equipe africana, o Brasil também joga contra Escócia e Haiti, no Grupo C.

Antes do início da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda tem dois amistosos: dia 30, contra o Panamá, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6, já nos Estados Unidos. A final do Mundial, que terá um show no intervalo, está marcada para o dia 19 de julho, às 16h, no MetLife Stadium.





