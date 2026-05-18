Além da lesão de Fermín, a Espanha agora lida com mais uma notícia ruim para a Copa do Mundo. Lamine Yamal deve precisar de mais tempo para tratar a lesão na coxa, e a tendência é de que perca ao menos a estreia da Espanha na Copa do Mundo, contra Cabo Verde, no dia 15 de junho.

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Segundo o jornal inglês The Athletic, Lamine Yamal, além da ausência na estreia, também é uma grande dúvida para o segundo jogo contra a Arábia Saudita, no dia 21 de junho, de acordo com fontes ligadas à Federação Espanhola.

Lamine Yamal sentiu lesão em Barcelona x Celta de Vigo (Foto: Josep LAGO / AFP)

A lesão na coxa ocorreu em partida contra o Celta de Vigo, pelo campeonato espanhol, e tirou o atacante do restante da temporada europeia. O Barcelona, de início, adotou um plano de tratamento conservador, mas se reuniu com membros da federação na última sexta-feira para discutir um novo programa para a recuperação de Lamine.

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Yamal é uma das grandes estrelas para a Copa do Mundo e principal nome da Espanha para a busca do bicampeonato mundial. A possível ausência nos primeiros jogos do torneio obrigará Luis de la Fuente a reorganizar o setor ofensivo, que também não sabe se terá Fermín López, com fratura no quinto metatarso, à disposição para a competição.



A lista dos 26 convocados da Espanha para a disputa da Copa do Mundo sairá na próxima segunda-feira (25). Além de Cabo Verde e Arábia Saudita, a Espanha também enfrenta o Uruguai, pelo grupo H da Copa do Mundo.

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