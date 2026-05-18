Lance! prevê os 26 convocados de Ancelotti para a Copa do Mundo; veja
Veja os 26 nomes selecionados pelo jornal como possíveis escolhas do italiano
Nesta segunda-feira (18), às 17h (de Brasília), o Brasil e o mundo conhecerão os 26 eleitos que carimbarão o passaporte rumo à Copa do Mundo 2026. Até aqui, o ciclo foi um verdadeiro xadrez humano, marcado por lesões de última hora, ascensões meteóricas e o retorno de Neymar aos holofotes.
Diante do mistério, o Lance! entra em campo com nossa análise e projeta os nomes que têm mais chances de vestir a camisa verde e amarela:
Prognóstico dos 26 selecionados por Carlo Ancelotti:
Goleiros
Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Bento (Al-Nassr);
Defensores
Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Alexsandro (Lille) e Ibañez (Al-Ahli);
Meio-campistas
Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Neymar (Santos), Danilo Santos (Botafogo);
Atacantes
Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United) e Rayan (Bournemouth).
Análise do Lance!: o que está em jogo na mente do "Mister"?
Veredito sobre Neymar define futuro do camisa 10
A grande questão em cima da lista, que transformou o anúncio em algo muito maior do que a simples escolha de 26 representantes, gira em torno de Neymar Jr. O tema ganhou contornos dramáticos nos últimos meses, inflamado pela decisão de Ancelotti de deixá-lo fora das listas mais recentes. Para muitos brasileiros, ele segue como o ídolo incontestável e a esperança técnica; para outros, o ciclo do craque na Seleção já deveria estar encerrado. Às 17h, o relógio não trará apenas tensão para os atletas no limite da vaga, mas colocará um ponto final no debate que divide o país sobre o futuro do camisa 10 do Santos.
Militão e a versatilidade na retaguarda
A ausência forçada de Éder Militão por lesão é o primeiro grande quebra-cabeça que Ancelotti tem que resolver. Como o defensor do Real Madrid oferecia uma cobertura preciosa tanto na zaga quanto na lateral-direita, a tendência é que Ancelotti busque um substituto de perfil híbrido. É aí que Ibañez ganha força, oferecendo essa mesma versatilidade tática.
Na lateral-esquerda, a disputa ferve entre Alexsandro e Léo Pereira. O atleta do Lille desfrutou de prestígio no início da era Ancelotti, sendo o titular absoluto. Contudo, o defensor do Flamengo correu por fora, assumiu a titularidade nos compromissos mais recentes e carimbou uma última Data-Fifa, tornando-se uma grande possibilidade para a vaga final.
Ataque sem Estêvão e a sombra do "Pombo"
No setor ofensivo, o corte confirmado do jovem Estêvão muda a dinâmica das pontas. Sem a joia, abre-se espaço para atacantes de velocidade e drible vertical, cenário que impulsiona os nomes de Rayan e Endrick como soluções agudas pelos lados do campo.
No entanto, a grande incógnita atende pelo nome de Richarlison. O "Pombo" é um velho conhecido de Ancelotti, padrinho de seus tempos áureos no Everton, e goza do status de homem de confiança do treinador. Ele esteve presente nas primeiras convocações e atuou em quatro partidas sob o comando do italiano antes de ser travado por problemas físicos. Em franca evolução e balançando as redes pelo Tottenham, Richarlison pode ser o grande coelho tirado da cartola nesta convocação.
