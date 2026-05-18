Campeão do mundo em 1994, Branco preferiu não apontar um jogador como protagonista da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Em entrevista ao Lance! no evento da convocação, o ex-jogador afirmou que o Mundial é um torneio em que qualquer um pode surgir como surpresa e decidir jogos.

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— Esse tipo de torneio às vezes tem grandes surpresas, né? O cara, de repente, não é apontado como grande protagonista e aparece como grande protagonista. Tudo é um momento. O futebol é um momento. O futebol é confiança, é momento. E a Copa do Mundo é a maior vitrine do mundo, a maior competição que existe — disse o ex-jogador.

— É maravilhoso, porque a gente consegue fazer um grande Mundial, independentemente do protagonismo individual de qualquer jogador. Se ganha, o individual aparece com a força do grupo. Isso é importante. Ainda mais no futebol de hoje, que se igualou muito — completou.

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Especialista em cobranças de falta como jogador, Branco analisou o nível dos batedores no futebol atual. Para ele, o índice de gols de falta caiu por falta de treino.

— O índice de gol de falta caiu muito, porque treinam pouco. Falta é repetição, que nem o Oscar, nosso fenômeno do basquete. Eu perguntei ao Oscar: "Como você faz tanta cesta de três?". É treino, repetição. Falta é a mesma coisa — avaliou.

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Branco em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/CBF)

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