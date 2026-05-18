menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Antes da convocação, Romário fala sobre Neymar: 'Faz falta'

Campeão do mundo em 1994 analisou o nome do camisa 10

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/05/2026
17:15
Atualizado há 14 minutos
Favorite o Lance! no Google
Romário sobre Neymar na Copa do Mundo
imagem cameraRomário falou sobre a possibilidade de ter Neymar na Copa (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nas vésperas do anúncio oficial da lista de convocados para a Copa do Mundo, em evento que acontece no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, Romário foi perguntado sobre a possibilidade de Neymar estar entre os selecionados de Carlo Ancelotti. Os 26 escolhidos pelo treinador italiano serão divulgados por volta das 18h (de Brasília).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Direto da convocação, destaque do penta avalia lista final de Ancelotti: 'Não vai ter'

— Na minha opinião, ele tem que estar. Estamos falando de um grupo de 26 jogadores; o Neymar continua sendo o grande nome do futebol brasileiro, mundialmente falando, então existe um respeito por parte dos adversários em relação ao Neymar — iniciou o Baixinho.

➡️ Edílson Capetinha opina sobre Neymar na Copa: 'Nem todo mundo pensa igual'

— É claro que a gente sabe que ele não está e nem vai estar 100% daqui até o começo da Copa do Mundo e, principalmente, não vai conseguir se viabilizar fisicamente, vamos dizer assim, para chegar 100%. Mas é um cara que faz falta, um cara que vai trazer coisas boas para o grupo. Eu, se fosse o treinador, convocaria — completou Romário.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Neymar comemora seu último gol pela Seleção Brasileira, em 2023
Neymar comemora seu último gol pela Seleção Brasileira, em 2023 (Foto: Vitor Silva / CBF)

Seleção estreia dia 13 na Copa do Mundo

A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, no estádio Azteca, na Cidade do México. A Seleção Brasileira estreia no dia 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York. Além da equipe africana, o Brasil também joga contra Escócia e Haiti, no Grupo C.

➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

Antes do início da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda tem dois amistosos: dia 30, contra o Panamá, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6, já nos Estados Unidos. A final do Mundial, que terá um show no intervalo, está marcada para o dia 19 de julho, às 16h, no MetLife Stadium.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias