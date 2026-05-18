Antes da convocação, Romário fala sobre Neymar: 'Faz falta'
Campeão do mundo em 1994 analisou o nome do camisa 10
Nas vésperas do anúncio oficial da lista de convocados para a Copa do Mundo, em evento que acontece no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, Romário foi perguntado sobre a possibilidade de Neymar estar entre os selecionados de Carlo Ancelotti. Os 26 escolhidos pelo treinador italiano serão divulgados por volta das 18h (de Brasília).
— Na minha opinião, ele tem que estar. Estamos falando de um grupo de 26 jogadores; o Neymar continua sendo o grande nome do futebol brasileiro, mundialmente falando, então existe um respeito por parte dos adversários em relação ao Neymar — iniciou o Baixinho.
— É claro que a gente sabe que ele não está e nem vai estar 100% daqui até o começo da Copa do Mundo e, principalmente, não vai conseguir se viabilizar fisicamente, vamos dizer assim, para chegar 100%. Mas é um cara que faz falta, um cara que vai trazer coisas boas para o grupo. Eu, se fosse o treinador, convocaria — completou Romário.
Seleção estreia dia 13 na Copa do Mundo
A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, no estádio Azteca, na Cidade do México. A Seleção Brasileira estreia no dia 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York. Além da equipe africana, o Brasil também joga contra Escócia e Haiti, no Grupo C.
Antes do início da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda tem dois amistosos: dia 30, contra o Panamá, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6, já nos Estados Unidos. A final do Mundial, que terá um show no intervalo, está marcada para o dia 19 de julho, às 16h, no MetLife Stadium.
