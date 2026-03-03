Galvão Bueno foi duro e categórico nas críticas à diretoria do Flamengo pela demissão de Filipe Luís, nesta terça-feira (3). O treinador comandou a equipe rubro-negra na semifinal do Campeonato Carioca, no Maracanã, onde goleou o adversário por 8 a 0. Após o jogo, como de costume, o treinador concedeu entrevista coletiva, sem dar sinais de que deixaria o comando técnico do clube.

Logo após o término da coletiva de imprensa, o diretor José Boto procurou o técnico e o avisou sobre a sua saída. O técnico foi pego de surpresa. A demissão partiu do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, que pediu a Boto que fizesse a comunicação ao treinador.

Em um vídeo publicado nas suas redes sociais, Galvão protestou, principalmente, contra Bap e José Boto:

"Uma atitude lamentável, covarde, maldosa, e que bota muito claramente o caráter das pessoas que tomaram essa atitude. O Boto parecia um puxa-saco do Filipe Luís, para onde o Filipe andava no campo, ele andava junto, aparecia nas imagens, falava bem, e agora Boto?! peça demissão, tome vergonha na cara e vá embora, é o mínimo que ele poderia fazer. Um horror o que foi feito... Da forma que foi feito, é um vexame. Querem saber o que é mais duro, garanto que Bap e Boto não pensaram, sabe que dia que eles fizeram isso? No dia do aniversário do Zico. Tem falta de respeito com o Flamengo e seu maior ídolo, o Zico, do que isso? Filipe vá com Deus, você vai ser muito bom e muito importante no Brasil e na Europa."

BAP ao lado de José Boto (Foto: Divulgação/Flamengo)

+ trechos do posicionamento de Galvão sobre demissão de Filipe Luís do Flamengo

"Eu estou pasmo, estou passado, triste pelo que foi feito com Filipe Luís no Flamengo. Feito pelo presidente do Flamengo que se diz tão apaixonado pelo clube, mas que muitas vezes passa do limite, fala muita besteira e faz muita besteira. E depois, pelo diretor esportivo, um português chamado Boto.

Deixaram o Filipe Luís dar entrevista coletiva, depois que a torcida xingou, sangrando na entrevista coletiva, a uma hora da madrugada, numa sala fria do Maracanã. Deveriam ter dito a ele: "Olha, muito obrigado pelo que você fez, mas você não é mais o técnico do Flamengo a partir de amanhã..."

Isso não se faz nem com um treinador incompetente, quanto mais um treinador da qualidade do Filipe, do caráter e do futuro que certamente ele tem. Me faz lembrar quando o Flamengo fez parecido com o Dorival Júnior, que vinha de título, ficou sabendo que estava demitido pela imprensa, e no lugar dele entrou o Vitor, nem lembro o nome dele, nem quero lembrar... Tinha dado um golpe no Corinthians, saiu de lá dizendo que a sogra estava doente e precisava cuidar, e foi passar carnaval na Bahia. Já estava contratado pelo Flamengo, foi contratado antes do Dorival saber, e é claro que agora aconteceu a mesma coisa."

