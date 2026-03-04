Mbappé corre risco de lesão grave e pode dar adeus à Copa do Mundo

Os problemas médicos continuam a assombrar o Real Madrid nesta reta final de temporada. Após a confirmação da grave lesão de Rodrygo, o clube merengue agora teme perder Kylian Mbappé pelo restante do calendário. O atacante francês lida com uma entorse no joelho esquerdo e, segundo informações da rádio espanhola "Cadena Ser", corre um sério risco de sofrer uma ruptura no ligamento cruzado posterior caso force um retorno precipitado aos gramados.

Divergências médicas e o risco de corte na Copa do Mundo

A situação gerou um clima de tensão nos bastidores do Santiago Bernabéu. O staff de Mbappé entende que a lesão é mais delicada do que o relatado inicialmente e que o atleta já se sacrificou além do limite pelo clube, como na final da Supercopa da Espanha contra o Barcelona, em janeiro.

Diante das dores e da instabilidade no joelho, o jogador viajou à França para se consultar com o especialista Bertrand Sonnery-Cotte, que recomendou uma pausa por tempo indeterminado para evitar o agravamento do quadro. O jornalista Antón Meana, da Cadena Ser, detalhou o cenário de alerta máximo envolvendo o astro.

— O ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo está a ponto de se romper. O relatório médico indica uma entorse, mas a lesão é mais grave. Faltam 100 dias para a Copa do Mundo e ele precisa de cada um desses dias para se recuperar e ter condições de jogar o Mundial — explicou.

Dilema na Champions League

A previsão inicial do Real Madrid era que Mbappé fosse desfalque no jogo de ida contra o Manchester City, pela Champions League, mas que pudesse retornar para a partida de volta dependendo da necessidade da equipe. No entanto, o entorno do atleta rechaça essa possibilidade, considerando o risco de agravar a lesão como inaceitável no momento.

Apesar da gravidade do quadro atual, há um consenso entre os médicos de que o camisa 9 não precisa ser submetido a uma intervenção cirúrgica imediata. O tratamento recomendado consiste em repouso absoluto e sessões de fisioterapia para o fortalecimento da área afetada, evitando qualquer tipo de exercício explosivo. Sem Mbappé e Rodrygo, o técnico Carlo Ancelotti precisará encontrar soluções de emergência para manter o time vivo nas competições restantes.

