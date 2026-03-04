Em meio a guerra, Donald Trump diz não se importar se o Irã disputar a Copa do Mundo
Irã pode ficar de fora do Mundial após o conflito
A guerra instaurada após os Estados Unidos atacarem o Irã pode ter desdobramentos esportivos. Isso porque se trata de um conflito entre um país-sede do Mundial e um dos participantes da competição. O conflito inclusive já respingou em outros participantes da próxima Copa do Mundo.
Em meio à incerteza, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi taxativo sobre a participação do Irã na Copa do Mundo.
— Eu realmente não me importo [se o Irã participar]. Acho que o Irã é um país completamente derrotado. Eles estão se arrastando — disse Donald Trump em uma entrevista ao site "Politico".
A Fifa realizou nesta semana em Atlanta uma reunião de planejamento com as nações participantes, e o Irã foi o único país ausente. Essa ausência levantou dúvidas sobre se o país enviará sua seleção aos Estados Unidos para a Copa do Mundo. O evento nesta semana incluiu uma série de reuniões e workshops para as federações nacionais que disputarão o torneio. As sessões abordaram temas relacionados à medicina esportiva, instalações, organização das partidas e assuntos comerciais.
O Irã pode boicotar o torneio por motivos políticos, como também pode desistir alegando preocupações com a segurança da equipe em solo americano.
Se resolver participar, curiosamente, o Irã pode enfrentar o seu maior algoz. É possível que o Irã enfrente a seleção dos Estados Unidos em Arlington, no Texas, caso ambas terminem em segundo lugar em seus respectivos grupos.
Por enquanto, o Irã vai enfrentar a Nova Zelândia em Los Angeles no dia 15 de junho, a Bélgica também em Los Angeles no dia 21, e o Egito em Seattle no dia 26.
