Atuação de João Pedro pelo Chelsea causa alvoroço na web: 'O 9 da Copa'

Mesmo jogando na Inglaterra, João Pedro têm parado o Brasil com suas atuações de destaque com a camisa do Chelsea. Nesta quarta (4), não foi diferente. Os Blues derrotaram o Aston Villa, no Villa Park, por 4 a 1, com três gols e uma assistência do brasileiro João Pedro.

Apesar de muitas opções no ataque, os torcedores brasileiros apontam o camisa 20 do Chelsea como grande postulante a integrar o grupo que disputará a Copa do Mundo.

Este foi o primeiro hat-trick de João Pedro com a camisa do Chelsea. Na comemoração, o brasileiro sambou para celebrar a grande atuação no duelo.

Este é o décimo gol do brasileiro desde a estreia de Liam Rosenior no comando da equipe. Com a chegada do treinador inglês, o jovem atacante cresceu de produção e se firmou como titular dos Blues.

João Pedro brilha no Chelsea e dispara em corrida pela Copa do Mundo

Desde que chegou ao Chelsea, João Pedro passou a figurar entre os nomes cotados para ocupar a vaga de centroavante da Seleção Brasileira. Logo nos primeiros jogos pelos Blues, o atacante evidenciou seu protagonismo no cenário internacional ao conquistar o Mundial de Clubes, com vitória sobre o PSG, no MetLife Stadium, em 13 de julho de 2025, estádio no qual o jogador espera escrever um novo capítulo marcante de sua carreira durante a Copa do Mundo de 2026.

