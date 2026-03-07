Brasil pressiona, acerta a trave três vezes, mas México marca no fim e vence amistoso
Espinoza marcou o único gol do jogo
O Brasil criou chances e carimbou a trave três vezes, mas o México venceu o amistoso disputado neste sábado (7), no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México. Em um jogo aberto e cheio de oportunidades, a equipe mexicana aproveitou uma bola parada no segundo tempo para abrir o placar e vencer por 1 a 0.
Com o resultado, a Seleção Feminina fecha a Data Fifa com duas derrotas, contra Venezuela (2 a 1) e México (1 a 0), e uma vitória diante da Costa Rica.
México vence Brasil diante de sua torcida
O clima era de festa no Estádio Ciudad de los Deportes, com boa presença da torcida mexicana. A partida, inclusive, contou com fan fest e ativações na Cidade do México.
Logo aos seis minutos, o México teve a chance de sair na frente em cobrança de pênalti, marcada após revisão do VAR. Bernal foi para a cobrança, mas parou em grande defesa de Lelê, que saltou no canto e evitou o gol.
Depois do susto inicial, o Brasil cresceu na partida e passou a dominar as ações ofensivas. A primeira grande chance veio com Yasmim, que finalizou de primeira após cruzamento e obrigou a goleira Barreras a fazer boa defesa. Na sequência, a Seleção seguiu pressionando.
Jheniffer quase abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo, quando recebeu na entrada da área, ajeitou e bateu firme, mas acertou o travessão. Pouco depois, Tainá Maranhão também levou perigo: arrancou em velocidade, ganhou da zagueira e finalizou no canto, mas a bola explodiu na trave.
No segundo tempo, o roteiro se manteve. O Brasil voltou melhor e criou novas oportunidades. Tainá Maranhão novamente ficou perto de marcar ao arriscar de fora da área e acertar a trave. Na sequência, ela driblou a defensora dentro da área e finalizou, mas Barreras fez mais uma grande defesa.
A pressão brasileira seguiu com finalizações de Duda Sampaio e investidas de Kerolin, mas o gol insistia em não sair. E, quando parecia mais próximo de balançar as redes, o Brasil acabou castigado.
Aos 30 minutos da etapa final, o México aproveitou uma cobrança de escanteio pela esquerda. Espinoza subiu mais alto na segunda trave e cabeceou no contrapé de Lelê para abrir o placar.
Nos minutos finais, o Brasil ainda tentou reagir. Adriana teve boa chance após bola viva dentro da área, mas Barreras apareceu novamente para garantir a vitória mexicana em uma partida bastante movimentada.
BRASIL X MÉXICO - FICHA TÉCNICA
- Amistoso internacional
- Data: sábado, 7 de março
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Estádio Ciudad de los Deportes
- Gol: Espinoza (30' 2T)
BRASIL: Lelê; Thaís Ferreira (Luana), Tarciane (Lauren), Mariza e Yasmin; Duda Sampaio, Bia Zaneratto (Brena) e Kerolin (Ana Vitória); Tainá Maranhão, Aline Gomes (Adriana) e Jheniffer (Luany).
MÉXICO: Estephanny Barreras; Ivonne Gutiérrez (Robles), Farmer (Nicolette Hernández), Espinoza e Reyes; Rebenca Bernal, Alice Soto (Nieto) e Delgado; Camberos, Palacios (Corral) e Jacqueline Ovalle (Saldívar).
