Brasil pressiona, acerta a trave três vezes, mas México marca no fim e vence amistoso

Espinoza marcou o único gol do jogo

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 07/03/2026
22:08
Espinoza comemora gol do México contra o Brasil. (Foto: Federação Mexicana/Divulgação)
O Brasil criou chances e carimbou a trave três vezes, mas o México venceu o amistoso disputado neste sábado (7), no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México. Em um jogo aberto e cheio de oportunidades, a equipe mexicana aproveitou uma bola parada no segundo tempo para abrir o placar e vencer por 1 a 0.

Com o resultado, a Seleção Feminina fecha a Data Fifa com duas derrotas, contra Venezuela (2 a 1) e México (1 a 0), e uma vitória diante da Costa Rica.

México vence Brasil diante de sua torcida

O clima era de festa no Estádio Ciudad de los Deportes, com boa presença da torcida mexicana. A partida, inclusive, contou com fan fest e ativações na Cidade do México.

Logo aos seis minutos, o México teve a chance de sair na frente em cobrança de pênalti, marcada após revisão do VAR. Bernal foi para a cobrança, mas parou em grande defesa de Lelê, que saltou no canto e evitou o gol.

Depois do susto inicial, o Brasil cresceu na partida e passou a dominar as ações ofensivas. A primeira grande chance veio com Yasmim, que finalizou de primeira após cruzamento e obrigou a goleira Barreras a fazer boa defesa. Na sequência, a Seleção seguiu pressionando.

Jheniffer quase abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo, quando recebeu na entrada da área, ajeitou e bateu firme, mas acertou o travessão. Pouco depois, Tainá Maranhão também levou perigo: arrancou em velocidade, ganhou da zagueira e finalizou no canto, mas a bola explodiu na trave.

No segundo tempo, o roteiro se manteve. O Brasil voltou melhor e criou novas oportunidades. Tainá Maranhão novamente ficou perto de marcar ao arriscar de fora da área e acertar a trave. Na sequência, ela driblou a defensora dentro da área e finalizou, mas Barreras fez mais uma grande defesa.

Seleção Feminina durante aquecimento antes da partida. (Lívia Villlas Boas/Staff Images/CBF)
Seleção Feminina durante aquecimento antes da partida. (Lívia Villlas Boas/Staff Images/CBF)

A pressão brasileira seguiu com finalizações de Duda Sampaio e investidas de Kerolin, mas o gol insistia em não sair. E, quando parecia mais próximo de balançar as redes, o Brasil acabou castigado.

Aos 30 minutos da etapa final, o México aproveitou uma cobrança de escanteio pela esquerda. Espinoza subiu mais alto na segunda trave e cabeceou no contrapé de Lelê para abrir o placar.

Nos minutos finais, o Brasil ainda tentou reagir. Adriana teve boa chance após bola viva dentro da área, mas Barreras apareceu novamente para garantir a vitória mexicana em uma partida bastante movimentada.

BRASIL X MÉXICO - FICHA TÉCNICA

  1. Amistoso internacional
  2. Data: sábado, 7 de março
  3. Horário: 20h (de Brasília)
  4. Local: Estádio Ciudad de los Deportes
  5. Gol: Espinoza (30' 2T)

BRASIL: Lelê; Thaís Ferreira (Luana), Tarciane (Lauren), Mariza e Yasmin; Duda Sampaio, Bia Zaneratto (Brena) e Kerolin (Ana Vitória); Tainá Maranhão, Aline Gomes (Adriana) e Jheniffer (Luany).

MÉXICO: Estephanny Barreras; Ivonne Gutiérrez (Robles), Farmer (Nicolette Hernández), Espinoza e Reyes; Rebenca Bernal, Alice Soto (Nieto) e Delgado; Camberos, Palacios (Corral) e Jacqueline Ovalle (Saldívar).

