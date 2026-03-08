Ídolos do Barcelona podem formar dupla no comando de seleção após Copa
Xavi e Iniesta podem são alvos de Marrocos
A seleção de Marrocos, que estreia contra o Brasil na Copa do Mundo daqui a três meses, pode ganhar um comando de peso para o próximo ciclo. Segundo informações publicadas pelo jornal espanhol As, a Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF) negocia há meses com Andrés Iniesta para que o ex-meia do Barcelona assuma o cargo de diretor esportivo. Caso o acordo se concretize, o espanhol pode levar outro ídolo para o país: Xavi como técnico da seleção marroquina.
A informação surge em meio a uma série de mudanças nos bastidores do futebol marroquino. Na última quinta-feira (5), a federação anunciou a saída de Walid Regragui, que comandou a histórica campanha do quarto lugar na Copa de 2022, e nomeou Mohamed Ouahbi, ex-técnico da seleção sub-20 campeã mundial, como novo treinador para o Mundial de 2026. A equipe está no Grupo C ao lado de Brasil, Escócia e Haiti, com estreia marcada para 13 de junho contra a seleção brasileira.
Projeto de longo prazo de Marrocos
Segundo o As, Iniesta esteve na final da Copa Africana de Nações em janeiro, em Rabat, como convidado do rei Mohammed VI. A expectativa era que seu nome fosse anunciado junto com o novo técnico, mas a falta de um acordo final tem atrasado a contratação. O ex-jogador de 41 anos é visto pela federação como a principal escolha para comandar a gestão do futebol marroquino no próximo ciclo.
Com Iniesta nos bastidores, outro nome ganha força para assumir o comando técnico: Xavi Hernández. O ex-técnico do Barcelona chegou a ser cogitado para substituir Regragui ainda antes da Copa, mas a ideia era começar um projeto do zero, não a três meses do Mundial com o elenco já definido . A intenção de Xavi, no entanto, se encaixa perfeitamente no planejamento para o ciclo seguinte.
