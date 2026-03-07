Irmãos que jogaram a Copa do Mundo
Sócrates e Raí são os únicos irmãos brasileiros que disputaram Copas do Mundo.
- Matéria
- Mais Notícias
A Copa do Mundo é, tradicionalmente, o palco das grandes histórias individuais do futebol. No entanto, em algumas edições, o torneio também foi cenário de trajetórias compartilhadas entre irmãos — seja defendendo a mesma seleção, seja atuando por países diferentes e até se enfrentando em campo. O Lance! relembra irmãos que jogaram a Copa do Mundo.
Relacionadas
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Casos de irmãos em Copas não são numerosos, mas costumam chamar atenção pela força simbólica. Dividir o vestiário, a convocação e, em alguns momentos, o protagonismo no maior torneio do planeta é algo raro. Em certas famílias, dois ou até três irmãos alcançaram simultaneamente o auge internacional.
Há ainda histórias que envolvem gêmeos, meio-irmãos e irmãos que escolheram seleções distintas, refletindo contextos de migração, dupla nacionalidade e globalização do futebol. A seguir, os principais casos registrados em Copas do Mundo.
Irmãos que jogaram a Copa do Mundo
Irmãos brasileiros
O Brasil tem apenas um caso confirmado de irmãos que disputaram a Copa do Mundo.
Sócrates e Raí
Sócrates disputou as Copas de 1982 e 1986 pela Seleção Brasileira de Futebol, sendo capitão na Espanha em 1982. Raí jogou a Copa do Mundo FIFA de 1994 e integrou o elenco tetracampeão mundial. São, até hoje, os únicos irmãos brasileiros a disputar o Mundial como jogadores.
Trios de irmãos
Algumas seleções tiveram três irmãos em uma mesma edição.
Honduras – família Palacios
Wilson Palacios, Jerry Palacios e Johnny Palacios
Os três participaram da Copa do Mundo FIFA de 2010 pela seleção de Honduras.
Jerry e Wilson também estiveram na Copa de 2014.
Foi um dos casos mais raros de três irmãos convocados simultaneamente para um Mundial.
Gana – família Ayew
André Ayew, Jordan Ayew e Ibrahim Ayew
Ibrahim integrou o elenco ganês na Copa de 2010.
André e Jordan disputaram 2014.
Irmãos gêmeos e duplas famosas
Algumas seleções tiveram irmãos gêmeos em Copas do Mundo.
Holanda – irmãos van de Kerkhof
René van de Kerkhof e Willy van de Kerkhof
Gêmeos, disputaram as Copas de 1974 e 1978 pela Holanda.
Paraguai – irmãos Insfrán
Eliseo Insfrán e Eligio Insfrán (gêmeos) – Copa do Mundo FIFA de 1958.
Rússia – irmãos Berezutski
Aleksei Berezutski e Vasili Berezutski (gêmeos) – Copa do Mundo FIFA de 2006.
Turquia – irmãos Altintop
Hamit Altintop e Halil Altintop
Participaram da Copa do Mundo FIFA de 2002, quando a Turquia terminou em terceiro lugar.
Irmãos em seleções diferentes
Alguns casos chamam atenção por envolverem irmãos representando países distintos.
Família Boateng
Jerome Boateng – Alemanha (2010, 2014, 2018).
Kevin-Prince Boateng – Gana (2010, 2014).
Meio-irmãos, enfrentaram-se nas Copas de 2010 e 2014.
Irmãos Williams
Iñaki Williams – Gana (2022).
Nico Williams – Espanha (2022).
Jogaram a mesma Copa por seleções diferentes.
Irmãos Alcântara
Thiago Alcântara e Rafinha Alcântara
Ambos disputaram a Copa do Mundo FIFA de 2018 pela Espanha.
São filhos de Mazinho, campeão mundial pelo Brasil em 1994.
Um fenômeno raro na história das Copas
Embora a Copa do Mundo já tenha reunido dezenas de famílias ao longo da história, casos de irmãos continuam sendo exceção. A dificuldade de dois atletas atingirem simultaneamente o nível técnico exigido para uma convocação nacional torna esses episódios ainda mais especiais.
Seja dividindo o mesmo uniforme, seja defendendo bandeiras opostas, os irmãos que disputaram Copas adicionam um capítulo singular à história do torneio — onde talento, herança e destino se cruzam no maior palco do futebol mundial.
- Matéria
- Mais Notícias