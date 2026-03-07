Três irmãos, como os Palacios, participaram simultaneamente da Copa de 2010.

Casos notáveis incluem Sócrates e Raí, únicos irmãos brasileiros a disputar a Copa.

A Copa do Mundo é palco de histórias de irmãos que jogaram no torneio, seja juntos ou em seleções diferentes.

A Copa do Mundo é, tradicionalmente, o palco das grandes histórias individuais do futebol. No entanto, em algumas edições, o torneio também foi cenário de trajetórias compartilhadas entre irmãos — seja defendendo a mesma seleção, seja atuando por países diferentes e até se enfrentando em campo. O Lance! relembra irmãos que jogaram a Copa do Mundo.

Casos de irmãos em Copas não são numerosos, mas costumam chamar atenção pela força simbólica. Dividir o vestiário, a convocação e, em alguns momentos, o protagonismo no maior torneio do planeta é algo raro. Em certas famílias, dois ou até três irmãos alcançaram simultaneamente o auge internacional.

Há ainda histórias que envolvem gêmeos, meio-irmãos e irmãos que escolheram seleções distintas, refletindo contextos de migração, dupla nacionalidade e globalização do futebol. A seguir, os principais casos registrados em Copas do Mundo.

Irmãos que jogaram a Copa do Mundo

Irmãos brasileiros

O Brasil tem apenas um caso confirmado de irmãos que disputaram a Copa do Mundo.

Sócrates e Raí

Sócrates disputou as Copas de 1982 e 1986 pela Seleção Brasileira de Futebol, sendo capitão na Espanha em 1982. Raí jogou a Copa do Mundo FIFA de 1994 e integrou o elenco tetracampeão mundial. São, até hoje, os únicos irmãos brasileiros a disputar o Mundial como jogadores.

Trios de irmãos

Algumas seleções tiveram três irmãos em uma mesma edição.

Honduras – família Palacios

Wilson Palacios, Jerry Palacios e Johnny Palacios

Os três participaram da Copa do Mundo FIFA de 2010 pela seleção de Honduras.

Jerry e Wilson também estiveram na Copa de 2014.

Foi um dos casos mais raros de três irmãos convocados simultaneamente para um Mundial.

Gana – família Ayew

André Ayew, Jordan Ayew e Ibrahim Ayew

Ibrahim integrou o elenco ganês na Copa de 2010.

André e Jordan disputaram 2014.

Irmãos gêmeos e duplas famosas

Algumas seleções tiveram irmãos gêmeos em Copas do Mundo.

Holanda – irmãos van de Kerkhof

René van de Kerkhof e Willy van de Kerkhof

Gêmeos, disputaram as Copas de 1974 e 1978 pela Holanda.

Paraguai – irmãos Insfrán

Eliseo Insfrán e Eligio Insfrán (gêmeos) – Copa do Mundo FIFA de 1958.

Rússia – irmãos Berezutski

Aleksei Berezutski e Vasili Berezutski (gêmeos) – Copa do Mundo FIFA de 2006.

Turquia – irmãos Altintop

Hamit Altintop e Halil Altintop

Participaram da Copa do Mundo FIFA de 2002, quando a Turquia terminou em terceiro lugar.

Irmãos em seleções diferentes

Alguns casos chamam atenção por envolverem irmãos representando países distintos.

Família Boateng

Jerome Boateng – Alemanha (2010, 2014, 2018).

Kevin-Prince Boateng – Gana (2010, 2014).

Meio-irmãos, enfrentaram-se nas Copas de 2010 e 2014.

Irmãos Williams

Iñaki Williams – Gana (2022).

Nico Williams – Espanha (2022).

Jogaram a mesma Copa por seleções diferentes.

Irmãos Alcântara

Thiago Alcântara e Rafinha Alcântara

Ambos disputaram a Copa do Mundo FIFA de 2018 pela Espanha.

São filhos de Mazinho, campeão mundial pelo Brasil em 1994.

Um fenômeno raro na história das Copas

Embora a Copa do Mundo já tenha reunido dezenas de famílias ao longo da história, casos de irmãos continuam sendo exceção. A dificuldade de dois atletas atingirem simultaneamente o nível técnico exigido para uma convocação nacional torna esses episódios ainda mais especiais.

Seja dividindo o mesmo uniforme, seja defendendo bandeiras opostas, os irmãos que disputaram Copas adicionam um capítulo singular à história do torneio — onde talento, herança e destino se cruzam no maior palco do futebol mundial.