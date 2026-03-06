Com modelos alternando entre o moderno e o retrô, site vaza camisas II da Copa do Mundo

O site especializado em camisas de time e seleções, "Footy Headlines", vazou as camisas II (away), produzidas pela Adidas para a próxima Copa do Mundo. A plataforma foi a mesma que divulgou os uniformes principais confeccionados pela empresa alemã, que foram oficialmente apresentados ao público em novembro de 2025.

Além do vazamento das camisas I, o "Footy Headlines" foi o site responsável por divulgar a informação sobre uma possível camisa vermelha do Brasil, que gerou confusão na internet e forçou um cancelamento da ideia por parte da Nike, fornecedora de materiais esportivos da Amarelinha. A possível camisa amarela da Seleção Brasileira que circula pelas redes sociais também foi divulgada pela plataforma.

Possíveis novas camisas II da Adidas para a Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Reprodução/FootyHeadlines)

De acordo com a plataforma, todos os novos mantos apresentarão o escudo antigo da Adidas, a "Trefoil". Como sempre, as tradicionais três listras da marca serão bordadas na altura do ombro da camisa.

Diferença da camisa de jogador e torcedor

As camisas na versão "jogador" são unformes preparados para a prática do esporte, sendo exatamente iguais às que os atletas usam em campo. O tecido é o mesmo, mas entrega recortes diferentes, proporcionando uma maior absorção do suor. A principal mudança fica nas partes bordadas.

Na versão "torcedor", as listras da Adidas na manga, o logo da marca e o brazão da equipe são bordados, enquanto o modelo de "jogador" apresenta os mesmos detalhes em silk termo-colante, um material parecido com a borracha.