Fluminense x Flamengo: vidente crava campeão do Campeonato Carioca
Clássico acontece neste domingo (8)
Fluminense e Flamengo decidem o título do Campeonato Carioca de 2026 neste domingo (8), às 18h (de Brasília), no Maracanã. Para a ocasião, o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, no Youtube, previu uma vitória do Rubro-Negro.
De acordo com a previsão, a equipe do técnico Leonardo Jardim irá conseguir superar as adversidades recentes, com a demissão de Filipe Luís, para superar o rival. Apesar disso, a previsão apontou para um jogo aberto e bastante disputado entre as equipes.
O tarólogo Luiz Filho destacou o fato de o Fluminense sempre apresentar dificuldades para o Flamengo. Diante deste cenário, ele destacou que a equipe Tricolor terá oportunidades dentro de campo, mas não irá conseguir convertê-las em gols.
Ao dar detalhes da partida, o vidente revelou que o primeiro tempo do confronto tende a ser disputado e de bastante estudo entre as equipes. Contudo, aos poucos, o Flamengo deve começar a ditar o ritmo da partida.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Antes de cravar a vitória do Flamengo, Luiz Filho chamou atenção para as emoções do clássico. Para ele, a partida promete ter problemas, e há a possibilidade de termos jogadores expulsos durante os 90 minutos da final do Campeonato Carioca.
Fluminense x Flamengo
As equipes decidem o título do estadual neste domingo (8), às 18h (de Brasília), no Maracanã. Diferentemente de outras edições, nesta temporada a final do Campeonato Carioca será em um jogo único. Ou seja, Fluminense e Flamengo entram em campo apenas uma vez pela disputa do troféu.
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
