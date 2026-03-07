Torcedores mandam recado a Ancelotti e pedem jogador na Seleção: 'O cara do hexa'
Atleta chegou ao clube inglês durante a Copa do Mundo de Clubes
- Matéria
- Mais Notícias
Após a vitória por 4 a 2 do Chelsea sobre o Wrexham, na FA Cup, os fãs de futebol estão cada vez mais ansiosos por uma possível convocação de João Pedro para a Copa do Mundo. Mesmo entrando no final do jogo, o atleta fez um golaço no último lance da prorrogação, confirmando a classificação dos Blues.
Arthur Elias define Seleção Brasileira para enfrentar o México em amistoso
Futebol Feminino
Fuga de talentos molda o novo trabalho da Seleção Brasileira de basquete
NBB
Conheça Zé Lucas, joia do Sport e da base da Seleção Brasileira
Futebol Nacional
➡️ Ingleses reagem a brasileiro que salvou Chelsea de tropeço histórico: 'Insano'
Veja o que os internautas estão dizendo:
🤑 Aposte em jogos de futebol pelo mundo!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Wrexham x Chelsea
A partida começou com as melhores oportunidades do Wrexham, que, em saídas de contra-ataque, levava perigo ao gol do Chelsea. Em uma dessas escapadas, Callum Doyle lançou da defesa para Sam Smith, que ganhou na velocidade da zaga dos Blues e finalizou para abrir o placar no lotado Racecourse Ground.
O Chelsea teve dificuldades para criar no ataque, mas, aos 40 minutos do primeiro tempo, Alejandro Garnacho apareceu na área e finalizou cruzado. O zagueiro Dominic Hyam tentou afastar, mas a bola bateu no goleiro Arthur Okonkwo, que ainda estava no chão após tentar defender o remate do argentino, e voltou para o gol, igualando o placar.
Na segunda etapa, o Chelsea voltou melhor, mas sem conseguir ter espaço para finalizar com perigo. Do outro lado, o Wrexham seguiu nos contra-ataques, na qual conseguiu um escanteio já na marca dos 33 minutos. Após a zaga dos Blues afastar, Josh Windass finalizou da entrada da área e, no meio do caminho, teve desvio de Callum Doyle, que tirou o goleiro Robert Sánchez do lance e devolveu a vantagem aos galeses.
Porém, minutos depois, o Chelsea se atirou ao ataque e conseguiu empatar com Josh Acheampong, após boa jogada de Andrey Santos. Antes do fim do tempo regulamentar, George Dobson foi expulso após entrada forte em Garnacho. Com um a mais, os Blues encontraram espaço e quase marcaram o terceiro no último lance com Pedro Neto, mas a bola acertou o travessão.
Na prorrogação, os Blues dominaram o primeiro tempo e, após cruzamento de Dario Essugo, Garnacho apareceu livre na ponta esquerda para finalizar de primeira e virar o placar ao Chelsea. A segunda etapa foi do Wrexham, que pressionou em busca do empate, que chegou a sair com Lewis Brunt, após desvio de Kieffer Moore em cobrança de escanteio, mas o impedimento foi marcado após revisão do VAR. Ao fim, o Chelsea conseguiu fazer o quarto com João Pedro e garantir a classificação.
- Matéria
- Mais Notícias