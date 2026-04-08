Faltam 64 dias para a Copa: veja os árbitros do Brasil que apitaram Mundiais

Três árbitros brasileiros estão cotados para apitar a Copa do Mundo de 2026. Dois deles, Wilton Pereira Sampaio e Raphael Claus, estiveram no Catar, em 2022. O outro é Ramon Abatti Abel, que apitou o Mundial de Clubes da Fifa no ano passado. Se pelo menos um deles for confirmado pela Fifa, o Brasil manterá a escrita de ter um árbitro em todas as Copa do Mundo desde a edição de 1962.

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Faltam 64 dias para a Copa do Mundo de 2026, e o Lance! relembra os brasileiros que representaram o país nos Mundiais com o apito.

Desde a primeira edição, em 1930, o Brasil só não enviou juízes de campo para três Copas: as de 1934, de 1938 e de 1958. A partir de 1962, em todas pelo menos um árbitro brasileiro se fez presente.

No total, 16 brasileiros apitaram em Copas do Mundo. O recordista é Carlos Eugênio Simon, que apitou sete partidas. Ele esteve nos Mundiais de Japão e Coreia do Sul, em 2002; Alemanha, em 2006; e África do Sul, em 2010. Mário Vianna (1950 e 1954), Armando Marques (1966 e 1974), Arnaldo Cezar Coelho (1978 e 1982) e Sandro Meira Ricci (2014 e 2018) estiveram em duas Copas.

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O Brasil também esteve representado no apito em duas finais de Copa do Mundo. O pioneiro foi Arnaldo Cezar Coelho, que apitou a vitória da Itália sobre a Alemanha por 3 a 1 no Santiago Bernabéu, na decisão de 1982. Quatro anos depois, Romualdo Arppi Filho foi o árbitro principal de Argentina 3 a 2 Alemanha, no Estádio Azteca.

Todos os árbitros brasileiros em Copas do Mundo

1930 - Gilberto de Almeida Rego

1950 - Alberto da Gama Malcher, Mario Gardelli e Mário Vianna

1954 - Mário Vianna

1962 - João Etzel Filho

1966 - Armando Marques

1970 - Airton Vieira de Moraes

1974 - Armando Marques

1978 - Arnaldo Cezar Coelho

1982 - Arnaldo Cezar Coelho

1986 - Romualdo Arppi Filho

1990 - José Roberto Wright

1994 - Renato Marsiglia

1998 - Márcio Rezende de Freitas

2002 - Carlos Eugênio Simon

2006 - Carlos Eugênio Simon

2010 - Carlos Eugênio Simon

2014 - Sandro Meira Ricci

2018 - Sandro Meira Ricci

2022 - Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio

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Raphael Claus apitou Inglaterra x Irã na Copa do Mundo de 2022 (Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP)

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