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Campeão do mundo pela Seleção dispara sobre Neymar na Copa: 'Não quer ir'

Pentacampeão em 2002 analisa desempenho recente do atacante do Santos

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Lourenço Cavanellas Rebello
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 07/04/2026
05:10
Luizão foi convidado do programa com Galvão Bueno (Foto: Divulgação/SBT)
imagem cameraLuizão foi convidado do programa com Galvão Bueno (Foto: Divulgação/SBT)
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Durante o terceiro episódio da série "Campeão do Mundo com Galvão", Luizão não poupou palavras ao ser perguntado sobre a presença de Neymar na lista final de Carlo Ancelotti para a Copa. O ex-atacante deixou claro que acredita que a postura do camisa 10 do Santos dentro e fora de campo pode influenciar na convocação para o torneio.

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➡️Ex-jogador crava Neymar na Copa: 'Decisivo desse jeito'

- Eu acho que o Neymar não quer ir para a Copa - iniciou o ex-atacante.

- Acho que esses jogadores precisam de um técnico forte - complementou se referindo ao elenco atual da Seleção Brasileira.

Durante a conversa, Luizão também lembrou das dificuldades que passou ao representar o Brasil ainda nas categorias inferiores e comparou com as atuais exigências:

- Tive que alugar um terno para ir à Seleção Infantil - afirmou.

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Neymar na Copa? Veja números do craque

Em seis jogos disputados em 2026, entre Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, o capitão do Santos soma seis participações em gols. São três gols e três assistências, contra Velo Clube, Vasco, Corinthians, Internacional e Remo em um total de 495 minutos em campo.

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Neymar Copa
Luizão é o convidado do terceiro episódio da série "Campeão do Mundo com Galvão" (Foto: Divulgação/SBT)

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