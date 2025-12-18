Ídolo de Marrocos critica escolha de Lamine Yamal: 'Sempre será'
Mustapha Hadji foi contra a decisão do jovem atacante de defender a Espanha em vez da seleção marroquina
Mustapha Hadji, ex-jogador e ex-auxiliar técnico da seleção do Marrocos, criticou a decisão de Lamine Yamal de defender a Espanha em vez do país africano. Em entrevista à "Al Arabiya Sports", o ídolo da seleção marroquina afirmou que o jovem atacante do Barcelona cometeu um erro ao optar pela seleção espanhola, apesar de reconhecer o vínculo do jogador com suas origens.
Lamine Yamal precisou escolher entre Espanha e Marrocos no início de sua trajetória internacional e decidiu atuar pela seleção europeia. A escolha gerou repercussão negativa no país africano, que via no jogador uma das principais promessas do futebol mundial e tentou convencê-lo a defender o país.
Ao comentar a decisão, Hadji afirmou que o reconhecimento recebido por Yamal na Espanha não será equivalente ao que teria no Marrocos e lamentou a opção feita pelo atleta.
— Mesmo que Lamine Yamal jogue pela Espanha, o carinho que ele receberá dos espanhóis nunca será o mesmo que receberia dos marroquinos. É triste porque, como li recentemente num jornal espanhol, alguns jornalistas disseram: 'Temos o Pedri, amamos o Pedri, amamos o Yamal, mas não o amamos tanto quanto o Pedri. Então isso significa que foi uma escolha ruim — disse Mustapha Hadji.
Lamine Yamal: Espanha ou Marrocos?
Em entrevista recente, o próprio Lamine Yamal explicou os motivos que o levaram a escolher a seleção espanhola. O jogador afirmou que considerou a possibilidade de atuar pelo Marrocos, mas destacou que sua decisão sempre esteve alinhada ao futebol europeu.
— Sim, estava na minha cabeça que eu poderia jogar pelo Marrocos. O Marrocos tinha acabado de chegar às semifinais da Copa do Mundo, mas, no momento da verdade, nunca duvidei. Com todo o meu carinho e respeito pelo Marrocos, eu sempre quis jogar uma Eurocopa, jogar aqui na Europa. O futebol europeu é mais visto e está mais próximo do cenário internacional — disse Yamal, que completou:
— Estando no Barça, eu queria ganhar uma Eurocopa, que graças a Deus já consegui, e agora jogar uma Copa do Mundo com chances de ganhá-la. Sempre terei carinho pelo Marrocos, também é o meu país. Não teria sido nada estranho ou errado jogar por eles, mas a Espanha disputava a Eurocopa. Eu cresci na Espanha e também sinto que é o meu país.
Enquanto o debate sobre a escolha de Lamine segue presente, a seleção do Marrocos inicia nos próximos dias sua campanha em busca do título da Copa Africana de Nações. Após chegar às semifinais da última Copa do Mundo, eliminando a própria Espanha, a equipe liderada por Hakimi é apontada como uma das candidatas ao troféu na próxima edição do torneio.
