Finalíssima: Argentina x Espanha tem data e local definidos; veja
Confronto reunirá as seleções campeãs da Copa América 2024 e da Eurocopa 2024
A Conmebol e a Uefa anunciaram nesta quinta-feira (18) os detalhes da Finalíssima, partida que reunirá Argentina e Espanha, campeãs da Copa América 2024 e da Eurocopa 2024, respectivamente. A partida está marcada para o dia 27 de março de 2026, às 15h (de Brasília), no estádio Lusail, em Doha, no Catar.
O confronto colocará frente a frente os atuais campeões continentais da América do Sul e da Europa e será disputado no mesmo estádio que recebeu a final da Copa do Mundo de 2022, vencida pela Argentina. Esta será a segunda edição da Finalíssima, torneio criado em parceria entre as duas confederações.
Segundo Conmebol e Uefa, mais detalhes sobre a organização da Finalíssima e a venda de ingressos serão divulgados nas próximas semanas. O presidente da entidade sul-americana, Alejandro Domínguez, destacou o caráter institucional do evento ao comentar o anúncio da partida.
— Esta partida histórica é mais do que uma competição. É um símbolo de cooperação e respeito entre as confederações e uma oportunidade para os torcedores desfrutarem de um evento verdadeiramente histórico.
Finalíssima em 2022
A primeira edição da Finalíssima ocorreu às vésperas da Copa do Mundo de 2022 entre Argentina e Itália, em Wembley. Na ocasião, a Albiceleste conquistou uma grande vitória por 3 a 0, com gols de Lautaro Martínez, Ángel Di María e Paulo Dybala, antes de rumar ao Catar e vencer o Mundial.
