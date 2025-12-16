Fifa anuncia ingressos mais baratos para a Copa de 2026 após críticas

A Fifa anunciou a criação de uma nova faixa de ingressos com preço reduzido para a Copa do Mundo de 2026, após críticas dos torcedores diante dos altos valores. A entidade definiu uma nova categoria chamada de "Supporter Entry Tier" exclusivo para fãs das seleções envolvidas em cada partida, com bilhetes limitados a US$ 60 (R$ 326) por ingresso, válidos para todos os jogos do torneio, incluindo a final.

Essa nova categoria fará parte da carga de ingressos destinada às federações de cada seleção, que têm direito a 8% da capacidade do estádio em cada partida que disputam. Dentro desse percentual, o entry tier corresponderá a 10% dessa cota — o equivalente a 1,6% do total de ingressos quando considerados os dois lados. Na prática, com estádios grandes como os do Mundial de 2026, isso representa pouco mais de mil ingressos por jogo nesse valor, divididos entre as duas torcidas.

A distribuição continuará a cargo das federações nacionais, que definirão seus próprios critérios para venda aos torcedores. A Fifa afirmou apenas que as entidades "devem garantir que esses ingressos sejam especificamente destinados a fãs leais e próximos de suas seleções".

Segundo a Fifa, já foram feitos mais de 20 milhões de pedidos de ingressos na fase mais recente de vendas, sendo 5 milhões apenas nas primeiras 24 horas. Essa etapa, em formato de pedido por sorteio, começou em 11 de dezembro e vai até 13 de janeiro, mantendo a Copa de 2026 como um dos eventos esportivos mais procurados da história, apesar da revolta com os preços.