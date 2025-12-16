A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu o período de paralisação do futebol brasileiro durante a Copa do Mundo de 2026. A medida consta no regulamento da competição, publicado pela entidade nesta segunda-feira, dia 15 de dezembro.

De acordo com o artigo 36, as datas previstas no regulamento e na tabela do campeonato foram estabelecidas em conformidade com os calendários oficiais da Conmebol e da Fifa, passando a integrar o calendário anual da CBF.

Esses prazos, no entanto, podem sofrer alterações em caso de mudanças promovidas pelas entidades internacionais, mediante comunicação prévia da Diretoria de Competições (DCO) aos clubes e federações. As datas também poderão ser ajustadas por motivos de força maior, pandemia ou situações excepcionais, sempre com aviso oficial da DCO.

Conforme a tabela básica divulgada, a 18ª rodada do Brasileirão será disputada entre os dias 30 de maio e 1º de junho. Na sequência, a competição será interrompida e retomada apenas no dia 22 de julho.

A Copa do Mundo tem início marcado para o dia 11 de junho, com a final prevista para 19 de julho. O calendário garante, assim, tempo suficiente para a preparação e concentração dos jogadores convocados, além de um intervalo de três dias entre a decisão do Mundial e a retomada do Campeonato Brasileiro.

Brasileirão terá pausa durante Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/AFP)

Veja o artigo na íntegra

Art. 36 – As datas estipuladas neste Regulamento e na Tabela foram definidas observando os calendários

e datas oficiais da CONMEBOL e da FIFA e integram o calendário anual da CBF.



§ 1º - As datas estipuladas neste Regulamento e na Tabela podem sofrer alterações em

decorrência de eventuais modificações promovidas pela CONMEBOL ou pela FIFA em seus

calendários, mediante informação a ser encaminhada aos Clubes e Federações pela DCO.



§2º - As datas estipuladas neste Regulamento e na Tabela também podem sofrer alterações

em decorrência de força maior, pandemia ou por razões excepcionais, mediante informação

a ser encaminhada aos Clubes e Federações pela DCO.

Início do Campeonato Brasileiro 2026

O atual campeão Flamengo estreia fora de casa contra o São Paulo. Já o Palmeiras, vice-campeão em 2025, também começará o torneio como visitante, enfrentando o Atlético-MG. A tabela completa permitirá que clubes e torcedores se programem para toda a temporada.