O meia-atacante Mauricio foi eleito o craque da vitória do Palmeiras por 2 a 1 diante do São Paulo, na Arena Barueri, no confronto que garantiu a equipe palmeirense em mais uma decisão do Campeonato Paulista.

O camisa 18 marcou o primeiro gol do Palmeiras ainda no começo da partida. Após troca de passes no campo ofensivo, Vitor Roque acionou Mauricio. A bola desviou na defesa tricolor e sobrou livre para o camisa 18 finalizar e balançar as redes, marcando seu segundo gol em dois clássicos contra o rival na temporada.

— A gente sabe que é um clássico, muito especial, sabíamos de todas as dificuldades que podíamos enfrentar, a gente entrou muito ligado. Abrimos o placar no começo, isso nos dá tranquilidade e confiança para ter um controle maior do jogo. Ficamos felizes por toda a campanha e o jogo que fizemos. Mérito de toda a equipe — disse Mauricio à "Cazé TV".

Além da classificação, a torcida do Palmeiras bateu o recorde de público na Arena Barueri. A marca anterior era de 23.842 pessoas, registrada também em um clássico contra o São Paulo, na primeira fase da competição. A partida deste domingo (1) recebeu 29.717 torcedores, com renda de R$ 1.030.515,50.

— Não tem o que falar da torcida, eles se mobilizaram demais aqui, a gente sabe que é um pouco fora de percurso, mas muita gente mora perto. Foi um jogador a mais dentro de campo. A gente sabe que o que a gente faz representa o torcedor. Arbitragem é difícil falar, entre erros e acertos — comentou Mauricio.

Mauricio se naturalizou paraguaio (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Mauricio na seleção

Mauricio se naturalizou paraguaio em fevereiro deste ano com o objetivo de disputar a Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho. A atualização foi divulgada no site da Fifa, que já coloca o jogador como ex-membro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Ao falar sobre a possibilidade de disputar a Copa do Mundo pela seleção paraguaia, Mauricio se colocou à disposição, mas também deixou aberta a chance de defender a Seleção Brasileira.

— Eu sei que tenho essa dupla nacionalidade, fiz por conta própria com meu pai, minha família, fico a disposição. Tenho que fazer meu trabalho pelo Palmeiras. Se um dia tiver a chance de vestir a camisa da seleção paraguaia, da brasileira, será uma honra — concluiu.

